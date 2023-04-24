每日星座運勢／天蠍投資的機遇不錯 不宜合夥投資

2023-04-24

牡羊座

短評：對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

【愛情運★★★☆☆】

運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。

【事業運★☆☆☆☆】

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！

【財富運★★★☆☆】

迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 鉑金灰

開運方位：東北方向

金牛座

短評：試著從他人身上尋找突破點。

【整體運★★★★☆】

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

【事業運★★★★☆】

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

【財富運★★★☆☆】

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 苔蘚綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：細節很重要。

【整體運★★★☆☆】

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

【愛情運★★★☆☆】

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

【事業運★★★☆☆】

對上司的安排易產生不滿情緒。有意見宜好好溝通，別讓上司下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

【財富運★★★☆☆】

對於不熟悉的領域，可別斥資投入唷！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 橄欖綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：心情愉悅的一天。

【整體運★★★★☆】

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。

【事業運★★★★☆】

思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。

【財富運★★★☆☆】

金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 蘭花紫

開運方位：正南方向

獅子座

短評：精神狀態不佳，多關心身體健康。

【整體運★★☆☆☆】

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★☆☆】

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

【財富運★★☆☆☆】

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 秋葵綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：剪不斷理還亂。

【整體運★☆☆☆☆】

與上司接觸時不要過於親密，多注意自己的公眾形象，否則易遭同事排斥；求職者可適當降低薪資福利要求，切勿眼高手低，這樣才能擁有更多選擇機會；壞情緒易被對方完全激發出來，與之相處難得輕鬆，也許各忙各的會比較好。

【愛情運★☆☆☆☆】

在伴侶面前切忌耍小聰明或是自以為是，很容易被對方看穿唷。

【事業運★★☆☆☆】

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。

【財富運★☆☆☆☆】

消費上宜細心挑選，因為買到瑕疵品的機會高。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 睡蓮紫

開運方位：正南方向

天秤座

短評：戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

【整體運★★☆☆☆】

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。

【事業運★★☆☆☆】

容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，不宜處理投資問題。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

【整體運★★★★★】

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情運攀升，多花點心思、時間在情人身上；別太硬邦邦的，否則愛情運會降溫！

【事業運★★★★★】

打起精神做業務，大訂單便離你不遠了喔！

【財富運★★★★☆】

有利理財的日子，對於資金的運用很有一套，有機會憑藉直覺賺到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 深茄紫

開運方位：正南方向

射手座

短評：遇事多思考，可讓你少碰壁。

【整體運★★★★☆】

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會得到想要的訊息；學習力度越大你的熱情也越高，得到的幫助可不少。

【愛情運★★★☆☆】

動動腦筋，花點小錢或親手製作禮物送給伴侶，對方會很感動喔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

今日貪念、物慾、投機之心比較重，消費慾望也大，不妨趁今日滿足自己的私慾，總比拿去亂賭好！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：不與人計較，會讓你過得很快樂。

【整體運★★★☆☆】

感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

【愛情運★★☆☆☆】

一群人鬧哄哄的，想兩個人戀愛也不成，還是一個人來得自在隨興，讓自己安靜待一會吧。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現，也可以考慮挑戰高難度的工作。

【財富運★★☆☆☆】

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳之下，特別容易弄壞東西！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 竹葉青

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。

【愛情運★★★★☆】

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

【事業運★★★☆☆】

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

【財富運★★☆☆☆】

隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：身邊資源豐富，適合借力施力。

【整體運★★★☆☆】

運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。

【愛情運★★☆☆☆】

有利獨善其身，勿論人是非。

【事業運★★★★☆】

工作順利，有機會得到長輩的照顧。有時間不妨多和同事聯絡感情，或是多自我充電。

【財富運★★★☆☆】

若想翹著二郎腿等著回收，恐有「肉包子打狗，一去不回」的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 深海藍

開運方位：西北方向

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