每日星座運勢／獅子不要太過於自我 自然成功結緣

2023-04-22

牡羊座

短評：愛神降臨，情緒高昂。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都覺得快樂，自己心儀的對象也會對你側目而視，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。財運方面尚佳，今天可逛逛商場，買下一些自己中意的東西，雖然有所花費，但換來好心情也是值得。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺旺，是個談情說愛的好日子，打扮的美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

【事業運★★★★☆】

能力頗強，有利聽講座、學習進修，能很好地體會要領，知識增長快速。

【財富運★★★★☆】

今日的財運與事業息息相關，事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 石榴紅

開運方位：東南方向

金牛座

短評：不利金錢交易，遠離金錢遊戲。

【整體運★★★☆☆】

舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。

【愛情運★★★★☆】

只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！

【事業運★★★☆☆】

做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。

【財富運★★☆☆☆】

為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

雙子座

短評：偶爾變動一下，能收到不同的效果。

【整體運★★★★☆】

今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。

【事業運★★★★☆】

情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。

【財富運★★★☆☆】

宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 蘑菇灰

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：有意想不到的事情發生。

【整體運★★★★☆】

在旅途中的你艷遇指數較高，異鄉的邂逅或是「一夜情」均有可能發生，已有伴侶的朋友可要把持住哦！適當的休息放鬆，對卡在瓶頸的事情會有意想不到的解決方案；買隻招財貓擺放在客廳或辦公室有助運的功效。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，內心火熱的情懷不斷向外擴散，正是談情說愛的好時機！

【事業運★★★★☆】

良好的人際關係是你今天的優勢，在發揮能力的同時，再運用人際關係可創造驚人的成績。

【財富運★★★★☆】

保守心細，有不錯的財運，進財可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 臘梅白

開運方位：東北方向

獅子座

短評：心情好，桃花自然來。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

【事業運★★★★★】

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：正北方向

處女座

短評：運勢很好，與人相處坦率直接些會更好。

【整體運★★★★★】

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事物，拿出令人滿意的成績。

【愛情運★★★★☆】

臉上多些自然的微笑，就會特別吸引人，異性也會主動與你親近，戀愛指數也將不斷提升！

【事業運★★★★☆】

有機會在眾人面前表現自己的才華，例如：演講、跳舞、朗誦等，應抓住機會。

【財富運★★★★★】

投資運很不錯，把閒錢投資在自己熟悉的專業領域，容易有豐厚的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 墨玉綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：運勢不錯的一天，心情很好。

【整體運★★★★★】

今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人戀情甜蜜，彼此纏綿，沉浸在浪漫中；單身者有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★★★】

職場上也可以建立很好的朋友關係，別錯過了，知己可不是每天都有。

【財富運★★★★☆】

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 鉑金灰

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：身體健康，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

【愛情運★★★★★】

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到對你愛慕已久的追求者。

【事業運★★★☆☆】

靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能好好的把握，容易錯過表現的機會！

【財富運★★★★☆】

有機會中獎、分紅、收到禮物或禮金等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 冷泉藍

開運方位：正北方向

射手座

短評：能快樂享受生活，很愜意的一天。

【整體運★★★★☆】

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

【愛情運★★★★☆】

容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。

【財富運★★★★☆】

留意市場動態，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 桐花白

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：不錯的一天，心情無比暢快。

【整體運★★★★☆】

感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。

【愛情運★★★★★】

愛情變化多端的一天，時好時壞，即便發生爭執都能以圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，能隨機應變，適合處理高難度的事務，會有出色的表現，容易獲得讚賞。

【財富運★★★☆☆】

大額支出增加，例如：投資支出。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 脆梅青

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：叛逆感強烈。

【整體運★★★★☆】

對於老師、家長的教條管束，學生的叛逆慾越發強烈，如覺家長或老師的教導方式讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會互相理解體諒；多花時間陪陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。

【愛情運★★★★☆】

會有意中人出現，可以主動出擊，但現在是初識階段，還應多花時間觀察、了解唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，雖然較為忙碌，但你能靜下心來一步步完成。注意保持熱情，提高效率。

【財富運★★★☆☆】

注意開源，有付出才會有收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 雪花銀

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：心情愉快，做事情很有幹勁。

【整體運★★★★★】

今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。

【愛情運★★★★☆】

愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀的對象；戀愛中的人約會較頻繁，感情進展快速。

【事業運★★★★☆】

活力四射，若總是沉悶的待在屋裡，很容易束縛你的思想。

【財富運★★★★★】

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，特別是想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

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