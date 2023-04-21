每日星座運勢／處女加強團隊的合作 切勿獨斷專行

2023-04-21

牡羊座

短評：頗為順心如意的一天。

【整體運★★★☆☆】

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

【事業運★★★☆☆】

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

【財富運★★★☆☆】

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：以平常心看待事物，減少負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

【愛情運★☆☆☆☆】

有自我封閉的傾向，難以邂逅愛情。想戀愛就要行動起來，切忌在負面情緒中沉淪。

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆，做事感覺特別有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好的印象哦！

【財富運★★☆☆☆】

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

雙子座

短評：賺錢容易，守錢難。

【整體運★★★★☆】

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

【愛情運★★★★☆】

戀情急速加溫，甜甜蜜蜜令人羨慕。也容易引來一堆好奇、關心者。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長道短。

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來打好人際關係，送個小禮來表達你的關心與善意！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 芥末黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

【整體運★★☆☆☆】

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶得很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

【愛情運★☆☆☆☆】

偶爾會有兩三朵桃花出現，但是，運勢忽明忽暗，不易把握。

【事業運★★★★☆】

人際關係融洽，特別有利於業務開發工作，上班族多與主管溝通，會有好事降臨。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流動性強，積存不易。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

【整體運★★★☆☆】

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

【愛情運★★☆☆☆】

今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。

【事業運★★☆☆☆】

有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。

【財富運★★★☆☆】

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 碧空藍

開運方位：西南方向

處女座

短評：心境平和。

【整體運★★★★★】

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天、喝茶。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利地推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提的意見多能得到長官的採納喔！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，且經積極開發後，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 脆梅青

開運方位：西北方向

天秤座

短評：運勢低落，需要適時控制好情緒。

【整體運★☆☆☆☆】

愛情運較差，戀愛中的人容易產生誤會。由於情緒波動厲害，導致工作錯誤百出，應暫時放下工作平靜心情。不妨聽聽音樂以平復激動的情緒，多與他人互動也能讓你想通許多事。

【愛情運★★☆☆☆】

不適合表白，快言快語恐會嚇到對方，先把愛存放在心裡，與對方慢慢培養感情！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外也會造成同事的困擾喔！

【財富運★☆☆☆☆】

取財有道，理財宜求穩，不可盲目擴大投資，或是聽信讒言，虧損機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 萊姆黃

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：想賺錢就得先省錢。

【整體運★★☆☆☆】

對方有點反感你施加的緊迫釘人，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間。花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好。工作方面，繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者、戀愛中的人會把更多的時間花在對方身上，安排約會和出遊可提升感情。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，小心因此影響工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

花錢宜列個清單，以免透支。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

【整體運★★★★☆】

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！

【財富運★★★☆☆】

想賺錢就別投機，努力工作比較實在。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：可把生活、工作節奏調慢點。

【整體運★★★☆☆】

有些舊情難以釐清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方金錢上面的爭執。

【事業運★★★★★】

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

【財富運★★★☆☆】

要謹防因異性而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 橄欖綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：工作上花費的心思多。

【整體運★★★☆☆】

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。

【愛情運★★☆☆☆】

面對感情容易生氣的一天。與伴侶保持距離為佳，待在一起就易起爭執。

【事業運★★★★☆】

輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。

【財富運★★★☆☆】

在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 青金石藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：思路明確，進退有方。

【整體運★★★★☆】

智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在聯誼中結識志趣相投的異性朋友，可望深入交往；已婚者感情甜蜜。

【事業運★★★★☆】

人際關係良好，工作上遇到難題容易得到同事的幫助，讓你輕鬆度過難關。

【財富運★★★☆☆】

你對金錢的慾望那麼強大，可惜行動的步調又太緩慢，要小心你的動作不夠快而喪失了機會。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 桐花白

開運方位：西北方向

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