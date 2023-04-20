每日星座運勢／雙魚拜訪自己的客戶 成績值得期待

2023-04-20

牡羊座

短評：感情較脆弱，容易受到傷害。

【整體運★★★☆☆】

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒有點不穩定，有點像小孩子般的無助，也想要被呵護，怎麼辦呢？快裝無辜、博取同情吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點倦怠，還有氣無力；乖乖的把分內事做好，以免落人口實。

【財富運★★★☆☆】

短線投資可獲利，但貪多必失。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 玳瑁棕

開運方位：西北方向

金牛座

短評：相信自己，勇往直前。

【整體運★★★★☆】

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會因幫助或與異性共事而成就戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。

【事業運★★★★☆】

應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。

【財富運★★★☆☆】

適合理財記帳的一天，仔細查看帳本，好好檢討花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 檸檬綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：積極主動能提高辦事的效率。

【整體運★★★☆☆】

工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姐妹之間，今天易因錢財而產生爭執。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒有什麼力氣去經營感情。

【事業運★★★★☆】

開朗的心情讓你在工作時精力倍增，做什麼事都順風順水，不過，切記賣力工作時也要懂得忙裡偷閒。

【財富運★★☆☆☆】

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念、物慾也比較重，要稍微節制喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 深海藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

【整體運★★★☆☆】

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

獅子座

短評：運勢波動不一，要適用才好。

【整體運★★☆☆☆】

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！

【愛情運★★★☆☆】

可以經由參加社團或是工作上的人際往來，結識對自己很有助益的伴侶喔！

【事業運★★★☆☆】

工作任務不重，適合做好全面的規劃與調整，以便更好地開展工作。

【財富運★★☆☆☆】

多一事不如少一事，少惹錢財是非。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 薔薇粉

開運方位：東南方向

處女座

短評：不畏懼失去，才易有所得。

【整體運★★★★☆】

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

【愛情運★★★★★】

愛情運非常旺，適合扮演主動者的角色。想要告白，就要把握今日的良機；戀愛中人，不妨主動的安排該去哪兒約會。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放緩，不要把自己逼得太緊了。

【財富運★★★☆☆】

慾望多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 青金石藍

開運方位：正東方向

天秤座

短評：今天會顯得固執己見哦！

【整體運★★★☆☆】

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！

【愛情運★★★☆☆】

對伴侶的無理取鬧會備感無奈，可望獨處；單身者與異性交往頻繁，但多是吃喝玩樂。

【事業運★★★☆☆】

會顯得有些敏感，總會覺得同事、朋友對你有些冷淡。其實不必想得太多，想要獲得別人的關心就先關心他人吧！

【財富運★★☆☆☆】

財運一般，不宜大額投資，有利保守求財。想要碰運氣不易，還是踏實一點為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 翡翠綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：關心家人，才能更了解彼此的想法。

【整體運★★★★☆】

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

【愛情運★★☆☆☆】

今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★★】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 祖母綠

開運方位：正南方向

射手座

短評：情緒不穩定，難以承受挫折。

【整體運★★☆☆☆】

心理承受能力較差的一天，愛情、事業會遇到一些不如意的事，讓你有些悶悶不樂，也會沒來由地發脾氣，特別是對親近的人，顯得暴躁。可以花些錢買些自己喜歡的東西，心情會好很多。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者雖然很渴望戀愛，但對另一半挑剔的眼光卻容易讓你與愛情擦肩而過。

【事業運★★☆☆☆】

感覺不太順心，工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實根本沒有這回事，做事專心點吧！

【財富運★★★☆☆】

有機會與朋友吃喝玩樂，享受輕鬆快樂的美好時光，當然，錢財也會花掉不少。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 咖啡棕

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：情緒不佳，注意調節。

【整體運★☆☆☆☆】

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

【愛情運★★★☆☆】

注意提升精神生活，避免壓力過大，容易得到呵護疼愛，會有不少溫柔體貼的追求者喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日的事業糟透了，大部分是個人判斷錯誤所引起的，尤其是與金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢困擾多多，恐有難言之隱，也容易為財而與人發生口角爭執，損失錢財的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 櫻桃紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：優勝劣汰是自然之理。

【整體運★★☆☆☆】

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。

【事業運★★☆☆☆】

準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，所以呢，不要負債就對了。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 和闐玉白

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：自己動手，豐衣足食。

【整體運★★★★★】

自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派遣其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧！

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中撮合。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設，能使工作效率提升。

【財富運★★★★☆】

偏財運極佳的一天，特別容易有中獎的機會！趁著絕佳的好運氣來小試手氣吧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 蘋果綠

開運方位：東北方向

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