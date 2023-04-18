每日星座運勢／牡羊過度貪心恐破財 沒意思別放電

2023-04-18

牡羊座

短評：自信才能提升運勢。

【整體運★☆☆☆☆】

財運很遜，高風險性的投資最好能暫時擱置，另外對於財產的保管也要確實做好，以免破財；在追求所愛時應表現得自信一些，平等的心理地位才不會導致兩人的差距拉大；事業上如果表現不夠自信，會讓整個團隊都失去戰鬥力。

【愛情運★★☆☆☆】

你是否不知不覺吸引了別人的眼光？沒意思的話可別胡亂放電，和異性保持距離才好。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，心態上特別的不穩定，情緒性的反應很多，盡可能讓自己獨處，多少可以避免外力的干擾！

【財富運★☆☆☆☆】

賺錢辛苦，金錢支出頻繁。要注意，若一意孤行、過度貪心恐會破財！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：正西方向

金牛座

短評：別輕易愛，愛了就別輕易放手。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

【愛情運★★☆☆☆】

憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。

【事業運★★★★☆】

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

【財富運★★★☆☆】

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 芒果黃

開運方位：正西方向

雙子座

短評：「愛」要大聲說出來。

【整體運★★★★☆】

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會產生意想不到的效果哦；工作方面，礙於情面無法把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能讓內心感到安穩。

【愛情運★★★★☆】

讓不開心的事統統滾蛋吧，享受浪漫的約會才是正事！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合採取守成的策略。切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己也會忙壞了其他的同事！

【財富運★★★☆☆】

出手大方、慷慨的一天。荷包有錢不容易留住，適合請客來經營人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 香檳金

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

【整體運★★★☆☆】

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，夫妻之間多說情話，會讓雙方都感覺甜蜜；單身者易與溫和型異性結緣！

【事業運★★☆☆☆】

處事態度及應變能力十分重要，有機會與自己事業相關的人建立不錯的交情，若能察納雅言，定能獲益匪淺。

【財富運★★★☆☆】

對於金錢問題謹慎、計較，理性務實，適合在今日進行財務規劃，但不利推行。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 金桔綠

開運方位：正東方向

獅子座

短評：財運旺盛，回報近在眼前。

【整體運★★★★☆】

身為企業的上級人士，頗有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你。已婚者顯得激情有勁，是重溫婚前浪漫的好時刻。財運旺盛，被套牢的資金可望解套。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會戀愛；夫妻感情生活穩定，多進行心靈溝通，可增進彼此的親密互動。

【事業運★★★★★】

事業運看漲，適合與人競爭、一較高下的日子。面對突如其來的臨時任務，也能處理的不錯。

【財富運★★★☆☆】

出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包不太容易呢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

處女座

短評：易沉浸在回憶中。

【整體運★★★☆☆】

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，種種思緒縈繞心頭。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小額的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

【愛情運★★★★☆】

有許多機會與異性朋友談天說地；單身朋友有機會戀愛，有伴侶的人要小心另一半吃醋唷！

【事業運★★★☆☆】

工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。

【財富運★★☆☆☆】

選擇理財工具或投資標的時，宜多聽取理財權威或專業人士的意見，學習經驗。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 玫瑰紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：感情出現微妙變化，應加強溝通。

【整體運★★☆☆☆】

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

【愛情運★★☆☆☆】

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

【事業運★★★☆☆】

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

【財富運★★☆☆☆】

開銷多，金錢流動性強。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 深茄紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：容易因金錢煩惱的一天。

【整體運★★☆☆☆】

不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的愛要用言語和行動表達出來，你的誠意會令對方很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

偶爾聽取他人的意見，對你往後的工作才會有幫助。

【財富運★★☆☆☆】

頻頻轉變賺錢方式，略顯欠缺長期眼光。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

射手座

短評：有好心情，就有好運氣。

【整體運★★★★★】

今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。

【愛情運★★★★★】

今日異性緣超旺呢！主動參加團體活動，多對外接觸，就能多創造一份機緣喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在談吐上能夠表現出優異的一面，所以有事需要溝通時，不妨趁此良機好好協調一番！

【財富運★★★★☆】

鈔票收入口袋的時刻。有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，以免惹來瓜分者。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 玳瑁棕

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：心情愉快，能穩步向前行，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於耳邊不停響起的閒言閒語不必理會，靜下心可讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

人緣不錯，但談戀愛不易，大多都是圍觀群眾，或是朋友間的寒暄、往來互動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通。今日適合處理研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜地一個人思考。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找老朋友、親人商量！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 玉髓紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：切勿貪得無厭。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

有頗多機會與異性接觸交流，但多是工作上的溝通往來，想要談情說愛還需要耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，任何理財方面的小道消息宜經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 深茄紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：應避免和對手的硬拚。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

【愛情運★★☆☆☆】

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

【財富運★★☆☆☆】

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 香檳金

開運方位：東南方向

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