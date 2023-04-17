每日星座運勢／水瓶適合推行新計劃 擴展新的業務

2023-04-17

牡羊座

短評：自我提升的一天。

【整體運★★★★☆】

外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神秘氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。

【愛情運★★★☆☆】

今日你頗為感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，並期待懂得破解之人的回應。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面不宜過度擴展，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 珍珠白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：做好情緒管理很重要。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對待另一半顯得較強勢，易引起對方不滿；單身者易被極富個性的異性吸引。

【事業運★★★☆☆】

若是能讓自己冷靜下來，解決阻礙其實並不難。

【財富運★★☆☆☆】

購物時最好離特價、拍賣廣告遠一點，易上當。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 遠洋藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：運勢欠佳的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心；學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難；賺錢的慾望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者易得到另一半的支持，不管外在壓力多大，回到家中就如同回到溫暖的港灣。

【事業運★★☆☆☆】

工作無力，易產生沮喪情緒，有拖泥帶水的傾向，應分清輕重緩急，依次進行。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢損失往往來自於親友或是賭性太盛。理財保守、謹慎者損失較小。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 艷棗紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：固執的人很難有進步。

【整體運★★☆☆☆】

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在關心異性時注意分寸，小心對方會錯意；已婚者買些小禮物送給對方，能增進感情。

【事業運★☆☆☆☆】

業務繁重，如果像無頭蒼蠅一般到處亂撞，易白忙一場。要理清頭緒，虛心請教。

【財富運★★★☆☆】

凡事操心操勞會讓身體吃不消，賺錢要緊，身體健康也得注意。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：思維活躍，文采不錯，有創意。

【整體運★★★☆☆】

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

【愛情運★★☆☆☆】

今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付帳可就糗大了。

【事業運★★★★☆】

適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相對的能力和條件。

【財富運★★★☆☆】

投資應考慮較穩定的項目。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 蘑菇灰

開運方位：西南方向

處女座

短評：充分發揮你的主觀意志與行動力。

【整體運★★★☆☆】

異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典搞笑動作或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者聚會多，想戀愛卻不易。有伴侶者情緒變化較大，千萬別生悶氣，應坦誠與伴侶交流。

【事業運★★★☆☆】

易受他人的影響而改變初衷。已經決定的事情就放手去做，別四處聽取他人的意見！

【財富運★★★★☆】

有機會在聚會中結識金融高手，虛心請教對你很有助益。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 薔薇粉

開運方位：西北方向

天秤座

短評：珍惜眼前的機遇。

【整體運★★★☆☆】

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較普通，單身者想戀愛應注重形象，出門前好好打扮，佩戴精緻小飾物，可提升愛情運。

【事業運★★★★☆】

在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而得以圓滿解決。

【財富運★★★☆☆】

外出時身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 琥珀橙

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：一年的努力沒有白費。

【整體運★★★★☆】

花點心思在情人身上，會加深他對你的愛意唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一個計劃；工作上的突出表現，很快便得到長官的賞識，同事之間的協助也能達到一定的作用。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解勞，讓你很受益。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有機會結識能力強、品性佳的人，多表現你的熱情與修養，易獲得指點、幫助。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 香吉士黃

開運方位：正北方向

射手座

短評：管理好情緒是今日之重點。

【整體運★★☆☆☆】

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻感情不太和諧，因父母或子女的勸說而有所緩和，責任感增強。

【事業運★★★☆☆】

心態較好，對一些人和事都很看得開，會為你在工作上帶來好人緣，也容易得到他人幫助。

【財富運★★☆☆☆】

購物少買促銷品，以免透支。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 寶石藍

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：思念猶如煎熬。

【整體運★★★☆☆】

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。

【事業運★☆☆☆☆】

會有突如其來的任務，且充滿變數，需要靜心處理，切勿操之過急。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，投資上有小筆進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

【整體運★★★★★】

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。

【事業運★★★★★】

今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 鈦晶金

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

【整體運★★★★☆】

若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。

【愛情運★★★★☆】

今天對方將會是感情的主導者，而你心甘情願做配合者，一唱一和間透出一絲溫馨甜蜜，你並不會感到委屈，反而會感到挺新鮮的。

【事業運★★★★☆】

與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能獲得同事的幫助，讓你順利過關。受人恩惠要懂得回報，好運才能更長久。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其股票族更不宜貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 葡萄紫

開運方位：東北方向

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