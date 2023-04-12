每日星座運勢／水瓶求職的成功關鍵 不可畏首畏尾

2023-04-12

牡羊座

短評：精心打扮，能為你的運勢加分。

【整體運★★★☆☆】

成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人易與另一半意見分歧，下午交流增多，良好的互動讓感情變得甜蜜。

【事業運★★★★☆】

自信心十足，充滿陽光的氣息，這會讓你很有異性緣，能得到異性的助力。

【財富運★★☆☆☆】

吃得飽加上睡得飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧，不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 蘭花紫

開運方位：東南方向

金牛座

短評：今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。

【整體運★★★☆☆】

感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。

【愛情運★★★★☆】

心情愉快，讓伴侶的心情也跟著變好，時常手牽手散散步，聊一聊心事，可增進感情！

【事業運★★★☆☆】

人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。

【財富運★★☆☆☆】

花錢應有所規劃，切莫無所顧忌。投資上見好就收，小心貪心不足蛇吞象。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 琥珀橙

開運方位：東北方向

雙子座

短評：比起新買的物品，舊東西反而更好用。

【整體運★★★☆☆】

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘭花紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：運勢較低，做事不太滿意。

【整體運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來獲取盈利的可能性不是很大，不過倒不至於虧損。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同事發生口角。

【財富運★★★☆☆】

想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 蘑菇灰

開運方位：正北方向

獅子座

短評：今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

【整體運★★★★☆】

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

談情說愛的好日子。遇到心動的對象別錯過，有利勇敢示愛，體驗別樣愛戀。

【事業運★★★★☆】

制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用個人魅力去吸引對方，運勢會更好。

【財富運★★★☆☆】

正財運，想要得財就得積極地工作，偷懶散漫則與財無緣。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 水晶紫

開運方位：正北方向

處女座

短評：比較平和的一天，沒有什麼事情發生。

【整體運★★★☆☆】

愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運維持一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱、擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

【事業運★★★☆☆】

過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。

【財富運★★★☆☆】

在投資上不宜太過冒險。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 蘭花紫

開運方位：正南方向

天秤座

短評：生活重心有所偏移，要小心兼顧！

【整體運★★★★☆】

把工作看得過重並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友，則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位！財運不錯，有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，與戀人溝通交流時，少說挑剔、埋怨的話，以免引發口角。

【事業運★★★★☆】

遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約時，也容易得到異性的助力。

【財富運★★★★☆】

會因為人脈廣而較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 檸檬綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：情緒較低落，感慨頗多。

【整體運★★☆☆☆】

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者注意自己的言行舉止，易引起另一半懷疑，影響彼此感情；單身者易遇到爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

運勢不佳，顯得有些自我，讓人難以親近，容易造成機會流失、計劃難以達成。

【財富運★★★☆☆】

賭性較強，可偏偏財運不太好，如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

射手座

短評：今天行事宜低調，小心聰明反被聰明誤。

【整體運★☆☆☆☆】

有逞強的傾向，對另一半的要求輕言允諾，但多數難以兌現，令對方生氣。在與朋友、同事的互動中，想要處處表現自己的智慧，只是，越想要表現越容易成為他人的笑柄，低調一些反而能提升運氣。

【愛情運★☆☆☆☆】

易與伴侶吵架、拌嘴，吵吵無妨，千萬別說狠話，小心禍從口出難收場。

【事業運★★☆☆☆】

對於他人說的話若沒親自證實，就不能全信，更不能以訛傳訛，以免被人利用或遭人反感。

【財富運★★☆☆☆】

投機取巧者想要不勞而獲，容易陷入經濟危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 羽絨白

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：不要把事情想得太複雜，保持平常心。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

【愛情運★☆☆☆☆】

別因為忙自己的事而忽略了另一半，冷落對方很容易發生衝突；戀愛中人感情進展較慢。

【事業運★★★☆☆】

事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。

【財富運★★★☆☆】

有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：今天狀態良好，個人魅力讓對方難以招架。

【整體運★★★★★】

愛情上浪漫而甜蜜，你的一舉一動都散發著魅力，能讓對方與你熱情相擁。好財運源於好的情報，各種場合都要記得豎起耳朵，將有用的財經消息一網打盡，以期投資獲利達到最大。今日宜求職，能力的凸顯加上勇於表現，是今日求職成功的關鍵，切忌不可畏首畏尾。

【愛情運★★★★★】

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的，不是嗎？想談戀愛的人，趁著今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，積極一點，冷靜一點，你會有很大的斬獲喔！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財，惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 朝霞紅

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情運不太妙，一點小誤會便容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，更有加分作用。

【事業運★★★★☆】

很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

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