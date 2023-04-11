每日星座運勢／天秤過去擱置的計劃 可在今日提出

2023-04-11

牡羊座

短評：輕裝上陣，更容易成功！

【整體運★★★★☆】

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

【愛情運★★★☆☆】

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱，能讓彼此相處更愉快。

【事業運★★★★☆】

不管是承認錯誤，還是接受新任命，採取「勇敢站出來」的態度，能讓你擔當重任，為事業帶來新的發展契機。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想；只要不輕舉妄動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 石榴紅

開運方位：東南方向

金牛座

短評：決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

【整體運★★☆☆☆】

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會不少，別做被動者，敢於表白才能把握機會；已婚者小心被捲入三角戀。

【事業運★★☆☆☆】

狀態欠佳，積極性明顯不高，慵懶的態度很容易使你在一些細節上掉以輕心。

【財富運★★☆☆☆】

別貪圖小便宜，小心上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 金桔綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：相信助運的功效。

【整體運★★★☆☆】

今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人需要主動表達愛意，並多安排約會，才能感受到浪漫與甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運有些不順，在推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動，就要特別小心囉，否則易有禍從口出的麻煩發生！

【財富運★★★☆☆】

財氣不佳，賺錢的速度趕不上花錢的速度，應控制花錢慾望，把錢財用到實處，忌浪費、揮霍。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 珊瑚橙

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。

【整體運★★★☆☆】

今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都了解你的心思，愛要表達出來才行唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待分內事。

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，只要努力向上、與人良性競爭，就能有意想不到的財富收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

獅子座

短評：較平靜的一天，沒有意外收獲也能感覺滿足。

【整體運★★☆☆☆】

雖然形單影隻，單身者也不會感到寂寞，學會將情緒轉移也能讓人快樂。沒有驚喜，工作顯得相當平靜，放低追求，過幾天這樣清閒的日子也是個很好的休息方式，不過還得把握好尺度哦！

【愛情運★★★☆☆】

婚姻生活平淡了許多，應懂得體會平淡中的幸福；單身者容易表錯情會錯意。

【事業運★★☆☆☆】

接手新任務的機率高，讓你有點力不從心，不要著急，穩定情緒你會看到希望。

【財富運★★☆☆☆】

求財不易，暫時打消投資念頭，等待強運再行改變！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 辣椒紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：減少人際交往，可避免衝突。

【整體運★★☆☆☆】

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半的熱情下降，讓另一半覺得莫名其妙，不知道如何配合你的腳步。

【事業運★★☆☆☆】

工作時容易受到心情的干擾，有些灰色思想或是好高騖遠，難以用心投入工作。

【財富運★★★☆☆】

精打細算的頭腦，今天不易發生吃虧事件。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

天秤座

短評：過去擱置的計劃可在今日提出。

【整體運★★★★★】

今天是感情的幸運日哦！無需過度顧忌在對方面前的表現，自然的你早已深得他的歡心；工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈；偏財運不佳，不適合參與賭博類活動。

【愛情運★★★★★】

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧！單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

【事業運★★★★★】

事業運很好耶！有差遣他人辦事的力量，也要注意自己的態度，免得太強勢會引來反感！

【財富運★★★☆☆】

投資應顧全大局，有些細節可不予考慮，切莫因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 檸檬綠

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：工作進展緩慢，感覺壓力增大。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上要有計劃，方可避免出現手足無措的局面。閒暇之餘，別到處亂跑，累得筋疲力盡不說，還易影響工作狀態。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣太僵硬，易發生不愉快。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好囉！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動不在你預期中，你對於突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，動作越大損失越多，切勿冒險投機，以防肉包子打狗──一去不回。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 蘑菇灰

開運方位：東南方向

射手座

短評：應精神抖擻地應對繁雜瑣事。

【整體運★★★★☆】

今天的工作狀態不佳，精神有點渙散，可要打起精神來。父母的教誨會讓你覺得有些嘮叨，但那都是為你好，若能聽進去會給你帶來好運。單身男性易遇到讓自己心跳加快的女生，「郎」情「妾」意，令人羨慕。

【愛情運★★★★☆】

旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★☆☆☆】

容易受流言蜚語的影響，情緒很不穩定，工作會因此而受到影響，出現一些不必要的錯誤。

【財富運★★★★☆】

善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 咖啡棕

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：態度決定一切。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！

【事業運★★★☆☆】

思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。

【財富運★★★★☆】

暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 芒果黃

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：行動之日，宜好好抓住機會。

【整體運★★★★☆】

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

【愛情運★★★★★】

豐富、多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢，戀愛中人也能開開心心的玩一天！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點文書、運算之類的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 遠洋藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：追求效率，不畏挑戰。

【整體運★★★☆☆】

今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財管道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次擦撞出愛情火花。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，購物易有好運。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 硃砂紅

開運方位：正南方向

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