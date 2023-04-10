每日星座運勢／巨蟹注意自己的莽撞 造成同事困擾

2023-04-10

牡羊座

短評：情緒低落，容易感傷。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

【愛情運★★☆☆☆】

不經意說出的錯話往往最傷人，多聽對方講話，做個傾聽者，少發言為妙！

【事業運★★☆☆☆】

工作心態極不穩定，心情好時態度激昂，辦事效率高。煩悶時，根本無心工作。

【財富運★☆☆☆☆】

對金錢的敏銳度較弱。投資理財上宜延續舊有模式，大幅度改變小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。

【整體運★★★☆☆】

今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應有各自的獨立空間，時常黏在一起容易起爭執。

【事業運★★★☆☆】

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食；要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

【財富運★★★☆☆】

財務波動性大，金錢流通量大而快速。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：西北方向

雙子座

短評：有機會展現多面個性。

【整體運★★☆☆☆】

你幾個調皮的動作、可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會；對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

【愛情運★★★☆☆】

愛情甜蜜，送些別緻的禮物給戀人吧，對方會很開心，讓彼此的心更貼近喔！

【事業運★★★☆☆】

貪圖享樂的心態比較重，在工作上略有偷懶的傾向。

【財富運★★☆☆☆】

不利由經商、金錢遊戲取財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 艷棗紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：愛情發揮了奇特的魔力。

【整體運★★★★☆】

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

【愛情運★★★★★】

熱情如火又感性的一天，把你的滿腔熱情讓對方知道吧，他會很感動的！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重壓力也越大！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

獅子座

短評：時而有退出的想法。

【整體運★★★☆☆】

不是第三者卻會有第三者的苦惱，被人誤解為奪人所愛，不必太在意，時間終會還原出真相。財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學生族在學習上需要父母督促，顯得有些被動。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！特別要注意雙方在金錢方面的爭執。

【事業運★★★☆☆】

工作精力旺盛，不要讓情緒化的表現抹殺了你的豐功偉績。

【財富運★★☆☆☆】

購物慾望強烈，消費上容易傾向不理性，若不控制，小心買回一堆不實用的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 墨玉綠

開運方位：正西方向

處女座

短評：交際能力對於你的成功具有重要作用。

【整體運★★★★★】

今天口頭表達及談判能力顯得比較突出，對業務工作者洽談生意會有很好的幫助，並且也是邁入成功的關鍵一步；單身者易因雄辯滔滔而得到異性的欣賞；要注意飲食衛生，以免感染到流行性病毒。

【愛情運★★★★☆】

今日身邊不乏異性桃花在你身邊轉，也易迷惑了雙眼產生不知如何選擇的困擾。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合做點富有挑戰性的事務，競爭挑戰能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★☆】

理財思路清晰，有利金錢運作，比如：討債、借款、討價還價、儲蓄、投資、薪資談判等等。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 墨玉綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：要求有些過高。

【整體運★★★☆☆】

今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，盤算開支，過得有些困難拮据。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。

【事業運★★★☆☆】

重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓、妥協，才能更好地溝通，避免矛盾。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時，不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 珍珠白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

【整體運★★★★☆】

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 竹葉青

開運方位：西南方向

射手座

短評：工作帶勁，很有動力。

【整體運★★☆☆☆】

今天在感情上多付出並關心伴侶，會有甜蜜感；不應盲目求財，做好計劃、了解市場資訊會讓你更有收穫；面對挑戰別退縮，若能不畏艱難勇於嘗試，會有不一樣的收穫。

【愛情運★★☆☆☆】

表現力強，對異性很有吸引力，但虛榮心也隨之彰顯，容易傷害到情侶唷！

【事業運★★★☆☆】

重複著同樣的工作會讓你感到厭煩，不妨涉足新領域或挑戰新任務，這樣有利於激發你的創造力。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較弱，在錢財上要理性對待，切莫有佔小便宜的心理，小心上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 咖啡棕

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：心情明朗，好運隨身。

【整體運★★★★☆】

新婚夫婦備感甜蜜幸福，對方的體貼讓你非常滿足。投資理財頗為順利，親友的金援讓你內心感激，投資收益良好。事業進展略顯緩慢，但你的工作熱情持續升高，默默地跟自己奮戰。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，有伴侶者偶爾會有爭吵，但多為小打小鬧，很快就能雨過天晴。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，可卻是個忙碌的日子。如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。所以，仍要秉持備戰的態度，迎接繁雜的工作。

【財富運★★★★☆】

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者；一般內勤、行政則沒有特別的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 苔蘚綠

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：運勢平順，態度將決定今天的收獲。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些較棘手的事情，但你能充分利用人際關係來解決，也多能平順過關。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不突出！心情不佳時，不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 葡萄紫

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：即使成功就在眼前，不過也要耐心等候。

【整體運★☆☆☆☆】

與另一半易發生衝突，言語過激會使矛盾更加激化，只要有一方退讓便有收場餘地。財運較遜，即使費盡心思尋找生財之道也只是徒勞，在家收看財經報導反而有收獲；連簡單的工作也會有做不來的感覺，乾脆給自己放個假比較好。

【愛情運★★☆☆☆】

看上對方了嗎？今天還不是告白的時機，多觀察一段日子，確認自己的心態後再作決定吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤，所以不宜在今日做出重大的決策！

【財富運★☆☆☆☆】

莫盲目同情弱者，任意給予金援，應量力而為，以免上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 櫻桃紅

開運方位：西南方向

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