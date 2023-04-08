每日星座運勢／巨蟹辛勤奔波得財境 聚會獲得資訊

2023-04-08

牡羊座

短評：為愛努力耕耘。

【整體運★★★★★】

已婚者懂得重視且珍惜彼此的感情，不斷努力付出，澆灌幸福之花；對投資雖只是抱玩玩看的心態，並不十分認真，但獲利的機會卻很大；有時間陪家人去戶外野餐吧，不僅能增進感情，並能使自己完全放鬆。

【愛情運★★★★★】

單身者容易得到異性的追捧，讓你有些飄飄然；戀愛中的人感情生活浪漫甜蜜。

【事業運★★★★☆】

心情平和，很能為身邊的人著想，即使扮演小丑娛樂大眾也樂此不疲，非常受歡迎。

【財富運★★★★☆】

財運太棒了！正財、偏財都有，是投資理財的好日子。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 乳酪白

開運方位：西南方向

金牛座

短評：較平淡的一天，適當放鬆精神。

【整體運★★★☆☆】

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

【事業運★★★★☆】

展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

【財富運★★★☆☆】

在金錢利益上易與人發生衝突。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 秋葵綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：贈人玫瑰，手留餘香。

【整體運★★★☆☆】

今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對伴侶要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，是年輕人想要投資理財前最先要做的事。

【愛情運★★★☆☆】

透過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意是否受到大家的喜歡，自然一點就好！

【事業運★★★☆☆】

事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！

【財富運★★★☆☆】

購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 可可棕

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：財運全面升級中。

【整體運★★★★★】

今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師交代的部分完成，還會有心主動補充新知識。

【愛情運★★★★☆】

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？這一天就是好時機，與愛人一起安排一次甜蜜旅遊吧。

【事業運★★★★☆】

與朋友相聚的機會多，在交流的過程中獲得不少對工作有益的資訊。

【財富運★★★★★】

動中生財，在辛勤奔波中可得財，有利向外拓展業務、金錢交易、商談投資等。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 和闐玉白

開運方位：西南方向

獅子座

短評：煥然一新的感覺有開運效果。

【整體運★★★☆☆】

戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業訊息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會閃電般開始一場戀情，但愛情來得快，去得也快。在愛情來時，還需謹慎一些唷！

【事業運★★★☆☆】

有機會參加社交聚會，可接觸到有實力的人物，可藉機拓展你的人際關係。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，需要周轉小錢時可得貴人協助。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 祖母綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：放鬆休閒的好日子。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一邊，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

【愛情運★★☆☆☆】

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！

【事業運★★★★☆】

有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。

【財富運★★☆☆☆】

想以轉行來發財比較困難。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 珠貝白

開運方位：西北方向

天秤座

短評：適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。

【整體運★★★★☆】

遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。

【愛情運★★★★☆】

單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。

【事業運★★★★☆】

人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！

【財富運★★★☆☆】

眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：看起來神清氣爽精神好，易有收穫。

【整體運★★★★★】

女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣哦！只要穿上的服飾表達出獨有的個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多機會與異性朋友談天玩樂，好好把握好桃花；戀愛中的人可考慮結婚事宜。

【事業運★★★★★】

如果想尋找一位與你在事業上、在生活上有人生共鳴的朋友，今天要珍惜一切交流的機會。

【財富運★★★★☆】

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

射手座

短評：今天情緒起伏不大，心境比較平和。

【整體運★★★★☆】

感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。

【愛情運★★★★☆】

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了另一半，帶著一起參加吧。

【事業運★★★★☆】

遇事能深入分析，再多的繁雜事務也能處理得很好，但在面對挑戰時，魄力卻略顯不足。

【財富運★★★☆☆】

一分耕耘，一分收穫，進財的多少與你付出的勞動成正比。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 祖母綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：財氣臨門，鴻運緩緩而來。

【整體運★★★★☆】

單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。

【事業運★★★★☆】

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

【財富運★★★★★】

小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 睡蓮紫

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：不太能得到他人認同，少說為宜。

【整體運★★★☆☆】

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。

【愛情運★★★☆☆】

有不少桃花圍著你轉，但你更看重異性的外貌，有點虛榮，不容易把握真情唷！

【事業運★★☆☆☆】

感覺有點孤僻，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問，應多與人交流才好。

【財富運★★★★☆】

福星高照，雖然處理財物有點漫不經心，然遇上小麻煩時多能得貴人相助！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 桐花白

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：尊重他人也是尊重自己。

【整體運★★★☆☆】

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

【愛情運★☆☆☆☆】

夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。

【事業運★★★★☆】

外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。

【財富運★★★☆☆】

較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 碧空藍

開運方位：正北方向

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