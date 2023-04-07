每日星座運勢／水瓶調整心態脫困境 不適合打理錢財

2023-04-07

牡羊座

短評：顯得有些慵懶，行動力不足。

【整體運★★☆☆☆】

工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易與另一半起爭執，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。

【事業運★★☆☆☆】

合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。

【財富運★★★☆☆】

散財指數頗高，金錢左進右出。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

金牛座

短評：做事需量力而行，安守本分。

【整體運★★★★☆】

工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，以量制勝才是正道；你的異性緣很不錯，可得小心處理露水情緣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易有寂寞感觸，迫切想找個人來陪伴。可以上網找人聊聊天，但別因心急而招惹爛桃花。

【事業運★★★☆☆】

事業運勢可朝有利方向持續發展，但也有緣木求魚的狀況百出，導致情緒起伏較大，易與人發生糾葛，幸好不致於影響大局。

【財富運★★★★☆】

財運、人緣都很好，會有人主動找你合作、投資一個方案，若是可信賴的人，不妨一試。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 咖啡棕

開運方位：正西方向

雙子座

短評：不必強人所難。

【整體運★★★☆☆】

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

【事業運★★★☆☆】

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 水晶紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：情緒很易受人影響。

【整體運★★☆☆☆】

想要找到更好的，卻又不願放棄眼前的他，其實他的付出已經深深感動了你；財運此起彼伏，不知該如何應付的時候會得到貴人相助；工作勤奮令自己很有幹勁，發展趨勢也相當好，並得到眾多同事的認可。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情在平穩中發展，易感到甜蜜，若能用心經營會有很不錯的結果喔！

【事業運★★★☆☆】

今太過順從他人，很容易妥協，會把自己弄的很累。

【財富運★★★☆☆】

出門在外，身上少帶現金。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 脆梅青

開運方位：正西方向

獅子座

短評：是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。

【整體運★★★★★】

今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。

【愛情運★★★★★】

甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫暖；對方的傾聽，也能讓你找到宣洩情緒的管道。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，很適合多動腦筋來做企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，宜進不宜出。理財宜採取保守的態度，當有金錢入帳時就快點存起來，自然可以避開風險。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 鈦晶金

開運方位：西南方向

處女座

短評：自己解決不了時要善於尋求幫助。

【整體運★★★☆☆】

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

【愛情運★★★★☆】

單身者可向心儀的對象表白，成功的機率較高；已婚者感情生活豐富多采。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，別想太多，應將複雜的事情簡單化，以應付臨時派下來的各項任務。

【財富運★★★☆☆】

過度保守，懶得花腦筋計算研究，而喪失投資的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 珊瑚橙

開運方位：東北方向

天秤座

短評：團隊合作是事業突破的關鍵所在。

【整體運★★★★☆】

團隊合作能在工作中發揮重要作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，以免傷了和氣！今天你的桃花太旺，異性、同性都有可能向你發出求愛信號；至於不屬於你性取向的那一方，可能就成了你的「劫」！

【愛情運★★★★☆】

戀愛中人適合約會，感情進展快速；已婚者多花點時間相互交流，可讓心靈得到慰藉。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極一點，收起拖泥帶水的工作態度！

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象，不妨趁今日去買一點喜歡的東西或是出門遊覽一下；反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 珍珠白

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：世上無難事，只怕有心人。

【整體運★★☆☆☆】

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

工作上易遇到困難，不宜單打獨鬥，多與同事合作，可大大提升工作效率。

【財富運★★★☆☆】

花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：正南方向

射手座

短評：不太如意的一天，須多從自身找原因。

【整體運★★★☆☆】

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀差異所引發的紛爭。

【事業運★★☆☆☆】

能否換位思考是今日工作能否順利的關鍵，溝通時多站在對方的角度思考問題，會更順暢。

【財富運★★★★☆】

有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 橄欖綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：授人以魚，不如授人以漁。

【整體運★★★★☆】

多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會在工作中，結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子。要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

【財富運★★★☆☆】

花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩手空空。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：工作遇到阻力，有點苦惱。

【整體運★☆☆☆☆】

雖暫時有麻煩，只要調整好心態，找出問題的癥結，從多方面來著手考慮，較易擺脫困境。單身者面對心愛的人缺乏自信，要想俘獲對方的心，還是要積極表現，用行動來征服對方。

【愛情運★★☆☆☆】

想體驗愛情的甜蜜，就要多用善解人意的智慧和細心體貼的態度去對待心上人。

【事業運★☆☆☆☆】

容易心浮氣躁的一天，愛抱怨，一旦被負面情緒籠罩，小心因此做出錯誤的決斷。

【財富運★☆☆☆☆】

求財波折多，不適合打理錢財，易出現周轉失靈的狀況。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 檸檬綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：浪漫無處不在。

【整體運★★★☆☆】

今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。

【愛情運★★★☆☆】

單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。

【事業運★★★★☆】

思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 白鋼銀

開運方位：西南方向

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