每日星座運勢／水瓶調整心態脫困境 不適合打理錢財
2023-04-07
牡羊座
短評：顯得有些慵懶，行動力不足。
【整體運★★☆☆☆】
工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者易與另一半起爭執，你別表現得太過強勢，否則夫妻關係會更緊張，多忍讓才好。
【事業運★★☆☆☆】
合作夥伴中有投機者存在，委託重任選人宜謹慎，小心因信錯人而損失慘重。
【財富運★★★☆☆】
散財指數頗高，金錢左進右出。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00pm 琉璃銀
開運方位：西北方向
金牛座
短評：做事需量力而行，安守本分。
【整體運★★★★☆】
工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，以量制勝才是正道；你的異性緣很不錯，可得小心處理露水情緣。
【愛情運★★★☆☆】
單身者易有寂寞感觸，迫切想找個人來陪伴。可以上網找人聊聊天，但別因心急而招惹爛桃花。
【事業運★★★☆☆】
事業運勢可朝有利方向持續發展，但也有緣木求魚的狀況百出，導致情緒起伏較大，易與人發生糾葛，幸好不致於影響大局。
【財富運★★★★☆】
財運、人緣都很好，會有人主動找你合作、投資一個方案，若是可信賴的人，不妨一試。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00pm 咖啡棕
開運方位：正西方向
雙子座
短評：不必強人所難。
【整體運★★★☆☆】
如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。
【事業運★★★☆☆】
說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。
【財富運★★☆☆☆】
今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：12:00-1:00pm 水晶紫
開運方位：東南方向
巨蟹座
短評：情緒很易受人影響。
【整體運★★☆☆☆】
想要找到更好的，卻又不願放棄眼前的他，其實他的付出已經深深感動了你；財運此起彼伏，不知該如何應付的時候會得到貴人相助；工作勤奮令自己很有幹勁，發展趨勢也相當好，並得到眾多同事的認可。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人感情在平穩中發展，易感到甜蜜，若能用心經營會有很不錯的結果喔！
【事業運★★★☆☆】
今太過順從他人，很容易妥協，會把自己弄的很累。
【財富運★★★☆☆】
出門在外，身上少帶現金。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00am 脆梅青
開運方位：正西方向
獅子座
短評：是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。
【整體運★★★★★】
今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。
【愛情運★★★★★】
甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫暖；對方的傾聽，也能讓你找到宣洩情緒的管道。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平，很適合多動腦筋來做企劃；工作上遇到困難、瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！
【財富運★★★★☆】
財運不錯的一天，宜進不宜出。理財宜採取保守的態度，當有金錢入帳時就快點存起來，自然可以避開風險。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：2:00-3:00pm 鈦晶金
開運方位：西南方向
處女座
短評：自己解決不了時要善於尋求幫助。
【整體運★★★☆☆】
對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。
【愛情運★★★★☆】
單身者可向心儀的對象表白，成功的機率較高；已婚者感情生活豐富多采。
【事業運★★☆☆☆】
放鬆心情，別想太多，應將複雜的事情簡單化，以應付臨時派下來的各項任務。
【財富運★★★☆☆】
過度保守，懶得花腦筋計算研究，而喪失投資的機會。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-9:00am 珊瑚橙
開運方位：東北方向
天秤座
短評：團隊合作是事業突破的關鍵所在。
【整體運★★★★☆】
團隊合作能在工作中發揮重要作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，以免傷了和氣！今天你的桃花太旺，異性、同性都有可能向你發出求愛信號；至於不屬於你性取向的那一方，可能就成了你的「劫」！
【愛情運★★★★☆】
戀愛中人適合約會，感情進展快速；已婚者多花點時間相互交流，可讓心靈得到慰藉。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極一點，收起拖泥帶水的工作態度！
【財富運★★★☆☆】
散財日，有財來財去的跡象，不妨趁今日去買一點喜歡的東西或是出門遊覽一下；反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00am 珍珠白
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：世上無難事，只怕有心人。
【整體運★★☆☆☆】
情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！
【事業運★☆☆☆☆】
工作上易遇到困難，不宜單打獨鬥，多與同事合作，可大大提升工作效率。
【財富運★★★☆☆】
花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：3:00-4:00pm 夕陽橙
開運方位：正南方向
射手座
短評：不太如意的一天，須多從自身找原因。
【整體運★★★☆☆】
今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。
【愛情運★☆☆☆☆】
火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀差異所引發的紛爭。
【事業運★★☆☆☆】
能否換位思考是今日工作能否順利的關鍵，溝通時多站在對方的角度思考問題，會更順暢。
【財富運★★★★☆】
有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-10:00pm 橄欖綠
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：授人以魚，不如授人以漁。
【整體運★★★★☆】
多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會在工作中，結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，是個辛苦耕耘的日子。要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。
【財富運★★★☆☆】
花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩手空空。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：3:00-4:00pm 水晶紫
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：工作遇到阻力，有點苦惱。
【整體運★☆☆☆☆】
雖暫時有麻煩，只要調整好心態，找出問題的癥結，從多方面來著手考慮，較易擺脫困境。單身者面對心愛的人缺乏自信，要想俘獲對方的心，還是要積極表現，用行動來征服對方。
【愛情運★★☆☆☆】
想體驗愛情的甜蜜，就要多用善解人意的智慧和細心體貼的態度去對待心上人。
【事業運★☆☆☆☆】
容易心浮氣躁的一天，愛抱怨，一旦被負面情緒籠罩，小心因此做出錯誤的決斷。
【財富運★☆☆☆☆】
求財波折多，不適合打理錢財，易出現周轉失靈的狀況。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00pm 檸檬綠
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：浪漫無處不在。
【整體運★★★☆☆】
今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。
【愛情運★★★☆☆】
單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。
【事業運★★★★☆】
思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。
【財富運★★☆☆☆】
花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：4:00-6:00pm 白鋼銀
開運方位：西南方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言