每日星座運勢／雙魚做事需圓滑一點 深思會有收穫

2023-04-06

牡羊座

短評：打起精神，才有力量去戰鬥。

【整體運★★★★☆】

今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了；別煩了，不是真正關心的話，誰會在意你呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣地面對。

【財富運★★★★★】

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西，都容易買到物超所值得的好東西。今日也適合索債喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 可可棕

開運方位：正東方向

金牛座

短評：學會控制情緒是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

【愛情運★★☆☆☆】

情慾強烈，易衝動。想戀愛不妨多聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

【財富運★★★☆☆】

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 薔薇粉

開運方位：東北方向

雙子座

短評：顯得消沉，有做白日夢的傾向。

【整體運★★☆☆☆】

無心經營感情，另一半的挑剔讓你想要逃避；單身者愛幻想，午後出門走走易有不錯際遇。面對工作思多行少，希望不勞而獲，時間在空想中一分一秒流失。今天可以花些錢買些裝飾品妝點房間，會讓你心情愉快喔！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者易獲得異性關心，內心溫暖；已婚者遇到不開心的事多與另一半交流，易獲得釋然。

【事業運★★☆☆☆】

時機尚未成熟，應先沉潛實力，不可急於求成。

【財富運★★★☆☆】

偏財運不錯，但不宜過於投機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 橄欖綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：運勢不佳，心情低落。

【整體運★☆☆☆☆】

財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情問題頗多的一天，應多花時間以理性平和的態度與伴侶交流，及時解決問題。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。

【財富運★☆☆☆☆】

求財難如願，不宜打牌或是靠運氣生財；務實為佳，支出錢財應理性評估。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 咖啡棕

開運方位：東北方向

獅子座

短評：貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。

【整體運★★★☆☆】

今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到不太喜歡的桃花機率高，別因為寂寞而戀愛，對於無感的桃花直接拒絕為妙。

【事業運★★★★☆】

工作上進展順利，但還需要多加磨練自己的專業技術，以免他人說三道四。

【財富運★★★☆☆】

投資前要多參考他人意見，如果學識淺薄又獨斷獨行，吃虧的會是自己喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 檸檬綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：保持平和的心態，可提升運氣。

【整體運★★★★☆】

學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手上的皮包。抽些時間打掃房間，可讓你的運氣提升。

【愛情運★★★★☆】

單身者只要主動與異性接觸，就有機會遇到有緣人。有伴侶者多黏著對方，易有被呵護的感覺。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情會有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，就能夠管理好當日的金錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 脆梅青

開運方位：東北方向

天秤座

短評：需多留意粗心大意的毛病。

【整體運★★★☆☆】

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的慾望較強，不如拿來請客，改善人際關係，畢竟為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有不錯的機緣，給突然想起的異性朋友打通電話，會有意外驚喜唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不順，似乎很忙碌，可是卻有勞而無功的徵兆；勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

【財富運★★★☆☆】

投資前應多加考慮，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 湖水綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

【整體運★★★★☆】

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

【愛情運★★★★☆】

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，若固執己見則會讓對方生氣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通、連繫一番。

【財富運★★★☆☆】

錢財不可露白，小心惹禍上身。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 玉髓紅

開運方位：西南方向

射手座

短評：找出有利的方向，會有不錯的助運效果。

【整體運★★★☆☆】

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！

【事業運★★★★☆】

貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！

【財富運★★☆☆☆】

容易接收到大量的投資資訊，但是，整合、行動力不足，容易錯過大行情。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 脆梅青

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

【整體運★★☆☆☆】

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，突然遇到經濟難題時易得朋友金援。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛可到交友網站看看，容易遇到聊得來的異性；戀愛中的人易被戀人誤會。

【事業運★★☆☆☆】

低落的心情讓你失去往日的熱情，感覺工作變得很乏味，沒有幹勁。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘一分收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00am 杜鵑粉

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：正是修煉心性的好日子。

【整體運★★☆☆☆】

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。

【事業運★★☆☆☆】

注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。

【財富運★★★☆☆】

慾念多多，物質需求強烈。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 蘑菇灰

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：有時候做事需圓滑一點。

【整體運★★★★★】

工作上不宜太堅持己見，對於自己無力扭轉的事，還是保持沉默比較好，如此易得到同事或上司的另眼相看；財運上揚，不要把目光停留在當下，深思遠慮會有收穫；輕柔的音樂，能消除一天的疲勞。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很旺，別板著臉，多點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業運勢還不錯唷！多用腦袋瓜想想該如何運作，收起拖泥帶水的態度，多能有正面的收穫。

【財富運★★★★☆】

賺錢不費力！業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 杜鵑粉

開運方位：正西方向

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