每日星座運勢／雙子醞釀已久的計劃 可以付諸行動

2023-04-05

牡羊座

短評：優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

【整體運★★★☆☆】

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

【愛情運★★★★☆】

單身者容易在舞會上遇到心儀的對象，要好好抓住機會喔；戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

重複著同樣的工作讓你有厭煩感，不妨涉足新的工作領域，能激發你的創造力！

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

金牛座

短評：總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。

【整體運★★★★★】

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運之地，彼此能夠產生情愫，瞬間來電，愛意立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

有利付出，多理解、包容伴侶，情感更和諧。單身者想談戀愛，可以請朋友幫忙撮合。

【事業運★★★★★】

今天很幸運喔，答題時能有超出水準的表現，學業運很棒。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出，則不易感受到今日的甜美果實！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 珍珠白

開運方位：西北方向

雙子座

短評：誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

【整體運★★★★☆】

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

【財富運★★★★☆】

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 竹葉青

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：愛情運突顯，積極工作的一天。

【整體運★★★★☆】

已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強勁，愛慕你已久的人向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作起來特別賣力，會得到眾人的認同。

【愛情運★★★★★】

談情說愛順利的一天，不妨說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

頭腦更加清醒，說話、做事都能摒除自己的偏見和固執，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。

【財富運★★★☆☆】

愛錢的一天。金錢問題上宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 鉑金灰

開運方位：東北方向

獅子座

短評：愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

【整體運★★☆☆☆】

訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。

【愛情運★★★★☆】

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

【事業運★★☆☆☆】

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

【財富運★★☆☆☆】

投資宜多方考量，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 深海藍

開運方位：正西方向

處女座

短評：缺乏責任心。

【整體運★☆☆☆☆】

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。

【愛情運★★☆☆☆】

把你的愛傳達給另一半，對方會給你溫暖的擁抱；單身者注意處理好與異性間的關係。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

業務很容易受到同行的爭奪，你的合作者有另尋他人的動機。你應該加強雙方的交流，消除顯性和隱性的矛盾！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

天秤座

短評：改變思維模式，提高工作效率。

【整體運★★☆☆☆】

工作上需要接手從未接觸過的新任務，面臨較大的挑戰，繼續按照舊有的工作模式很難進行下去，唯有及時調整方法，才能看到成效。因得到另一半的支持與理解，讓你感覺溫暖，再大的困難也能樂觀面對。

【愛情運★★★★☆】

異性緣非常好，單身者有許多機會與異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

【事業運★★☆☆☆】

容易在無意中說出傷人的話，得罪人而不自知，少說話、多做事方可避免。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，進財費力、波折多多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：平安順利的日子。

【整體運★★★☆☆】

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

【事業運★★★☆☆】

機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。

【財富運★★★☆☆】

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 深茄紫

開運方位：正南方向

射手座

短評：愛情來了就順水推舟。

【整體運★★★☆☆】

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到主動示好的異性，但大多是貪玩、投機型的異性，戀愛前應擦亮雙眼！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心一點，可別草草了事。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，好好把握投資機會。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：強出頭吃虧的是自己。

【整體運★★★☆☆】

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一昧的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★☆☆】

思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。

【財富運★★★☆☆】

財來財去，不知道把錢花哪兒去了！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 蘭花紫

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：在工作上不可放入私情。

【整體運★★★★☆】

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬邦邦喔，否則會造成愛情運降溫！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

對財務評估精準的一天，眼光不錯，購物容易買到物美價廉的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：運勢有所下滑。

【整體運★★☆☆☆】

愛情極待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親力親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。

【事業運★★☆☆☆】

在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。

【財富運★★☆☆☆】

小心不遵守交通規則被開罰單！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00pm 朝霞紅

開運方位：西南方向

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