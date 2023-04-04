每日星座運勢／牡羊愛與不愛直接說 工作多聽意見

2023-04-04

牡羊座

短評：愛與不愛，直接說出來就好。

【整體運★★★★★】

感情的培養總有結束的時候，拖泥帶水會令對方心生反感，今天便是個不錯的澄清時機。步步為營的投資策略令你斬獲頗多，財運更是水漲船高；懂得活學活用，收穫會更加明顯。

【愛情運★★★★☆】

愛情開花結果的好日子，有利談情說愛。單身者無論是相親還是自由戀愛，都易結良緣。

【事業運★★★★☆】

今日的事業運頗旺，可是辛苦難免，必須費心地與人周旋、交涉；多聽長官的意見，不要太衝動或一意孤行。

【財富運★★★★★】

有收到禮物或禮金的機會喔！有機會時，可以小賭一把，因為偏財運還不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

金牛座

短評：多份警惕心。

【整體運★☆☆☆☆】

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順利利。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者應與異性保持距離，一不小心就容易擦槍走火；單身者有桃花，但多止於友情。

【事業運★★★☆☆】

爭強好勝的一面突顯，若將這樣的心理轉化為賭氣行為，那麼只會扭曲你的競爭觀念，使你遭受挫折。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更要謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

雙子座

短評：再忙也要關注愛情。

【整體運★★★★☆】

工作中的計劃停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人，也能有快樂、充實的一天。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，特別容易得到同事或是外人的扶持；人緣好的人，特別容易感受到今日的吉運。

【財富運★★★☆☆】

死守著錢，會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 櫻桃紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：時間觀念有待加強。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

【愛情運★★★☆☆】

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手去做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。

【財富運★★★★☆】

有機會進財，不過天上不會掉下金幣。想賺錢的話，就應主動開發財源，多向外發展。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 芒果黃

開運方位：西北方向

獅子座

短評：容易吃醋的一天。

【整體運★★★☆☆】

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

【愛情運★★☆☆☆】

你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是需要相互付出的。

【事業運★★★☆☆】

太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。

【財富運★★★☆☆】

制訂理財目標，把錢花到實處。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 燻鮭紅

開運方位：正西方向

處女座

短評：有利運用口才。

【整體運★★★★☆】

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。

【愛情運★★★★☆】

今日適合與心上人密切地互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能把手頭工作順利完成。

【財富運★★★★☆】

有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 水晶紫

開運方位：西北方向

天秤座

短評：放下心中的包袱。

【整體運★★☆☆☆】

同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者、戀愛中的人在發生爭執時，請就事論事，翻舊帳會很傷感情。

【事業運★★☆☆☆】

對自我要求甚高，小心因設定過高的目標而讓你有挫敗感。

【財富運★★★☆☆】

有小額中獎、賭博小贏、收到禮物的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 蘭花紫

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：遇到問題越早解決越好。

【整體運★★★☆☆】

你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。

【事業運★★☆☆☆】

跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。

【財富運★★★☆☆】

花錢如流水，但很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 白鋼銀

開運方位：西北方向

射手座

短評：待人處事宜冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人少跟其他異性朋友有接觸，以免引來另一半的不滿及妒意。

【事業運★★☆☆☆】

因為不忍拒絕同事或上司的要求，中途插入的瑣事很多，會打破原有工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

少逛街、少參加不必要的應酬，要有效控制支出。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 湖水綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：直覺敏銳，能發現不少投資機會。

【整體運★★★★☆】

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心；同時，你也多了一份責任，不妨陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情才會更牢固！

【愛情運★★★☆☆】

在跟對方交流互動的過程中，別隱藏你的情感，大膽表白，可拉近彼此距離。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心思容易神遊，不易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

【財富運★★★★☆】

有意外的機會來到你身邊，使你的財路更加暢通。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：只要不粗心大意，就能順利完成任務。

【整體運★★★☆☆】

一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。

【愛情運★★★☆☆】

心情不太好，容易把情緒發洩到伴侶身上，小心因此而硝煙瀰漫。

【事業運★★☆☆☆】

瑣碎事多，可能有突如其來的任務交付與你，因此而打破原有工作進度，多尋求同仁幫助，才不至於讓自己手忙腳亂。

【財富運★★★☆☆】

不宜採取錢滾錢的理財方式，容易判斷失誤！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 遠洋藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：情緒波動較大，對現狀有許多不滿。

【整體運★★☆☆☆】

想要改變與突破的一天，工作面臨較大挑戰，會遇到不小阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖然眼前無法見到實質收入，但也是個不小的驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

學習獨立是你在愛情上的重要課題，當然學習信任對方更是你的愛情使命。

【事業運★★☆☆☆】

心浮氣躁，容易因一時頭腦發昏做出一些不易實現的事情，更不宜做出重大決策。

【財富運★★★☆☆】

財運的流動性加強，有左進右出頻頻周轉的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 玉髓紅

開運方位：正南方向

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