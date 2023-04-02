每日星座運勢／獅子參加活動秀自我 得到異性青睞
2023-04-02
牡羊座
短評：注重過程，少計較結果。
【整體運★★★☆☆】
人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。
【愛情運★★★☆☆】
會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！
【事業運★★★☆☆】
別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00am 薔薇粉
開運方位：西南方向
金牛座
短評：勇敢向前邁進一步。
【整體運★★★★☆】
只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。
【愛情運★★★★☆】
單身者是不是很想與心儀已久的對象約會呀？那就大方的約對方吧，好運會助你成功。
【事業運★★★☆☆】
很多事情不需要太過在意，把份內的事情做好就OK。不必急著去證明什麼，耐住性子最重要。
【財富運★★★☆☆】
短期投資與短期契約容易發生變故。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00pm 水晶紫
開運方位：東南方向
雙子座
短評：運勢強盛，好運降臨。
【整體運★★★★☆】
今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。
【愛情運★★★★☆】
夫妻相處的時間較多，聚在一起其樂融融；單身者在玩樂中易結識有權有勢的異性朋友。
【事業運★★★★☆】
樂觀的一天，能積極面對生活，好運也不斷降臨到你身上，有機會收到朋友的禮物！
【財富運★★★★☆】
來財主要靠專業技術，工作專精、賣力者進財豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00am 古銅青
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：有時候幸福就在行動之後到來。
【整體運★★★☆☆】
今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。
【事業運★★★☆☆】
想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。
【財富運★★☆☆☆】
提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00am 和闐玉白
開運方位：正西方向
獅子座
短評：氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。
【整體運★★★★★】
閒暇之餘有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論終身大事，會有不錯的結果。
【事業運★★★★☆】
遇到突發事件能夠冷靜理性的去處理，使所有問題都能以最有效的方式順利解決。
【財富運★★★★★】
投資運較好，可考慮短線型投資項目，比如股票或外匯，快速買進賣出，賺取差價。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00am 象牙白
開運方位：正西方向
處女座
短評：親情是你堅實的後盾。
【整體運★★★☆☆】
偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。
【愛情運★★★☆☆】
你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！
【事業運★★★☆☆】
喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。
【財富運★★☆☆☆】
財運弱，理財上還需理智一點。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-8:00am 玉米黃
開運方位：正南方向
天秤座
短評：運勢一般，切忌暴飲暴食。
【整體運★★★☆☆】
今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。
【愛情運★★★☆☆】
渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！
【事業運★★★☆☆】
在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。
【財富運★★★★☆】
在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00pm 薰衣草紫
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。
【整體運★★★☆☆】
閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！
【事業運★★★☆☆】
感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！
【財富運★★★★☆】
穩中有漲，偏財運不斷。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00am 可可棕
開運方位：正南方向
射手座
短評：小心禍從口出。
【整體運★★★☆☆】
愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。
【愛情運★★★☆☆】
單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。
【事業運★☆☆☆☆】
容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。
【財富運★★★★☆】
在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00am 青金石藍
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：投資有道就大膽行事吧。
【整體運★★★☆☆】
得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。
【愛情運★★★☆☆】
正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。
【事業運★★★☆☆】
行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。
【財富運★★★★☆】
小有偏財運，會有小財自動送上門。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-11:00am 香檳金
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：靜心休養最為重要。
【整體運★★★☆☆】
雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。
【事業運★★★☆☆】
謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。
【財富運★★★★☆】
會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00am 薔薇粉
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：平安是福，開車外出注意安全。
【整體運★★★☆☆】
與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不太好，處事別太莽撞，小心白忙一場；與人交往應謹言慎行。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，急功近利之心不可有。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00pm 鈦晶金
開運方位：正東方向
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