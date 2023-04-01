每日星座運勢／金牛人際關係獲回報 工作開展順利
2023-04-01
牡羊座
短評：今天是展現口才的一天。
【整體運★★★★☆】
愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。
【愛情運★★★☆☆】
單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。
【事業運★★★★☆】
精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。
【財富運★★★☆☆】
避免腦袋發暈，投入超標。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00pm 深海藍
開運方位：正西方向
金牛座
短評：人際關係帶來了好的回報。
【整體運★★★★★】
平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。
【愛情運★★★★☆】
已婚者易得到另一半的重視，有什麼要求都可以提出來；單身者容易有意想不到的桃花！
【事業運★★★★★】
有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！
【財富運★★★★☆】
滿腦子都想著錢，有錢才有安全感的一天。也因為對錢的敏銳度較強，所以適合積極經營財富。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-10:00pm 香吉士黃
開運方位：東南方向
雙子座
短評：表現活躍，很有異性緣。
【整體運★★★★☆】
戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。
【愛情運★★★★★】
戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。
【事業運★★★★☆】
會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
【財富運★★★☆☆】
理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-4:00pm 金桔綠
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：開朗的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會參加聚會，可結識不少異性朋友，想戀愛的人不要錯過這樣的好機會唷！
【事業運★★★☆☆】
正為某件事高興著，卻無緣無故被人潑冷水。不必生氣，別拿他人的錯誤懲罰自己。
【財富運★★☆☆☆】
求財會有阻礙，得小心謹慎的處理問題才好。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-1:00pm 硃砂紅
開運方位：西北方向
獅子座
短評：小心被好運沖暈頭腦哦！
【整體運★★★★☆】
單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。
【愛情運★★★★☆】
單身者想戀愛不妨多參加朋友聚會，你身邊會出現很多的愛慕者；已婚者感情生活平順。
【事業運★★★☆☆】
有點急於求成，雖然做事效率很高，但有些粗心，小心細節出錯影響全局喔！
【財富運★★★★★】
財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 櫻桃紅
開運方位：東北方向
處女座
短評：感情路上晦暗不明。
【整體運★★★☆☆】
雙人愛情受困於世俗瑣事，適時製造一些如王子公主般夢幻氣氛，讓彼此回到最初心動的那個時刻吧；多與他人交談，別人不經意的一句提點，會成為解決問題的關鍵；資金流動上則建議短線操作，降低投資風險。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者選擇對象眼光頗高，即使有主動示愛的異性也不輕易心動，表現得理性而鎮定！
【事業運★★★★☆】
運勢頗順，有機會表現優秀的口才，說話很有說服力與感染力，容易獲得掌聲。
【財富運★★★☆☆】
有中獎的機緣，不妨多參與。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-7:00pm 珍珠白
開運方位：西南方向
天秤座
短評：開心愉快的一天，交友機會多。
【整體運★★★★☆】
今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。
【愛情運★★★☆☆】
無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。
【事業運★★★★☆】
從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。
【財富運★★★★☆】
有意外驚喜的一天，中獎機率高，或是有機會收紅包、禮物等，好運氣要好好把握唷。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00pm 深茄紫
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：不可有太大的貪慾。
【整體運★★★☆☆】
狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。
【事業運★★☆☆☆】
運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。
【財富運★★★★☆】
多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-8:00am 桐花白
開運方位：正南方向
射手座
短評：己所不欲，勿施於人。
【整體運★★★☆☆】
送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。
【愛情運★★★★☆】
魅力四射，遇到不少追求者，單身者別只顧著高興，想戀愛應有所選擇喔！
【事業運★★☆☆☆】
很多繁雜瑣事需要處理，心情易煩悶，但越煩躁越易出錯，靜下心處理才能順利解決。
【財富運★★☆☆☆】
貪玩、喜歡流連風月場所者，容易破財。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00pm 琉璃銀
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：異性助力強，處處受到照顧。
【整體運★★★☆☆】
今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從的一面，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留住，不過，花些錢能交到好朋友，很值得。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人感情進展順利；單身者不妨打電話陪喜歡的人聊天，會讓你感到輕鬆愉快。
【事業運★★★☆☆】
有機會接觸新事物，偶爾會讓你迸發出奇異的靈感，別讓好的創意溜走，好好把握才行。
【財富運★★☆☆☆】
變化快速的金錢遊戲不太適合，所以選擇股票時宜遠離投機色彩明顯的類股。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00am 夕陽橙
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！
【整體運★★★☆☆】
遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。
【愛情運★★★☆☆】
懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。
【事業運★★★☆☆】
聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！
【財富運★★☆☆☆】
宜防精神不佳而造成財物損失。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：1:00-2:00pm 翡翠綠
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：精力較充沛，信心十足。
【整體運★★★☆☆】
學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，不妨發揮積極爭取的勇氣，去尋訪真心誠意的伴侶，感情發展會很順利喔！
【事業運★★★☆☆】
人際關係運不錯，和朋友將會有良好的互動，和同事之間談心將會給你帶來很多新想法喔！
【財富運★★★☆☆】
少去可刷卡的商場購物，這樣對你的購物慾望就會有些限制。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：2:00-4:00pm 燻鮭紅
開運方位：正東方向
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