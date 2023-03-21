「娶到賺到」就是她！12星座女生誰最有幫夫運？

俗語說「聽某嘴大富貴」，什麼樣的女生會旺夫？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』娶到真的賺到！12星座女生的旺夫運特質？！誰最旺夫？大聊不同星座女生如何幫夫旺夫。建議參考女生的太陽星座、月亮星座。因為談戀愛看的是金星、但是要進入婚姻就得參考月亮。

▎火象星座

牡羊、獅子、射手

火象婚前婚後差很大，婚前愛好自由，放蕩不羈，但若是遇到對的人，穩定性很高。

火象女生是女戰神級別的，天生自帶強大正能量氣場，在她們的世界裡面沒有什麼可以打倒他們，沒什麼好怕的。火象星座很多在事業上是女強人，也會將這種特質帶入婚姻，當兩人遇到困難的時候，如果你願意說給火象聽，她們一定會大力幫忙。火象天生就有雞婆個性，講求效率、速戰速決，如果看你沒有效率，她們會忍不住出手，用最快方式幫你解決。

火象女生不怕吃苦，當她們跟你一起身處困難環境，她們也不覺得苦，她們會給你滿滿能量信心，而且願意陪你去打拚。雖然嘴巴上偶爾會嫌你，但是他們會願意身體力行陪你奮鬥。火象女生「娶到賺到」，大部分火象女生很能幹，只要你能駕馭她，她們可以為你做牛做馬，是可以一起陪你從無到有打拚出事業的人。

▎土象星座

金牛、處女、魔羯

土象女生是一個非常摳細節的星座，從談戀愛的時候就會發現，她們做事謹慎穩定，所以土象常常會是預言家，凡事只要看到開頭，就大概可以猜到走向和結果，有土象在身旁，會讓你少走很多冤枉路。

土象女生是有計畫性的，要一步一腳應，她們會按表操課，照著計劃走。如果你有事情找她們商量，她們會給你可靠又實際的答案；如果你是那種愛做白日夢的，她也會狠狠潑你冷水。

土象女生對數字很敏感，很愛賺錢，又懂得理財。把錢交給土象管，絕對沒有錯，常常有人刻板印象認為土象小氣，但其實她們是「把錢的效應放到最大」，把一塊錢用成十塊錢，錢要花在刀口上，這是她們的專長。

婚後的土象女生，專業就是持家理財，很在意細節，她們也會把家裡打理得非常好。土象天生有要求完美的個性，你做不好，她會自己調整，通常土象的女生很容易把另一半寵成植物人。大大小小事情都幫你想到打理好了，一個人當時個人用。

▎風象星座

雙子、天秤、水瓶

風象女生是社交型的達人，非常適合帶出去，可以幫你交際、打理你的朋友群、交際圈，如果你不會處理人際關係，風象女生很適合幫你做公關。

風象女生天生有一點勞碌命，是屬於停不下來的人。她們在工作職場中可以獨當一面，如果你怕黏人，風象星座你在忙時候，她們絕對不煩你、不打擾你，因為她們也想要有自己空間。

風象女生天生就有正財運，偏財運也不錯，投資靠靈感，但往往蠻準確。交友廣闊的她們，很會運用自己交際手腕，貴人多，也可以找到朋友來幫忙

▎水象星座

巨蟹、天蠍、雙魚

水象女生在職場上可能能力很強，一旦步入婚姻她們可以扮演多重角色，配合度也很高。水象女生在感情中趨於保守，婚後就以老公、家庭為主，表面上是犧牲，但對她們來說，這種犧牲是幸福的。結婚以後她們對家裡的責任心會很大，別看她們看似柔弱，其實充滿堅韌。水象女生會是家裡面強大的後盾，可能不管小事，但是如果出現大事，她們可以站出來撐起一個家。

基於水象女生天生優秀能力，如果婚後仍繼續工作，對家裡也很有幫助。因為她們能扮演好很多角色，也很愛賺錢，家裡若有需要，她們也會二話不說，跟你一起打拚。另外，水象是很好的療癒者，很會安慰人，給你心靈上大支持。

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