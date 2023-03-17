心理測驗／直覺想逃！看似從容的你也有弱點 一張圖測出自己「不擅長什麼」

每個人天生的才華不同，總是有自己擅長的事情，跟無論如何練習，都會感到棘手的項目。日本網站「TRILL」近來就分享一則心理測驗，可以測出自己不擅長的事情是什麼。

請問：這張圖片會讓你想到什麼？請以直覺作答

圖擷自TRILL

A 月亮和星星 B 小丑的鼻子嘴巴 C 鼯鼠 D 球和手套

選擇A月亮和星星的你，不擅長的事情是「當場表達意見」。你是一位懂得深思熟慮的人，然而因為容易緊張的關係，使得你在被問到問題的當下，腦袋容易一下子轉不過來。相對地，若是給你充分的時間思考，你就能夠找出讓人滿意的回答。

選擇B小丑的鼻子嘴巴的你，不擅長的事情是「試膽量」。你是個沉著冷靜的人，也對這點有所自覺，因此想在別人面前保持著沉穩的形象。所以你會極力避免像是試膽大會之類的場合，以免冷不防地被不知名的東西嚇到，使得自身的醜態他人撞見。

選擇C鼯鼠的你，不擅長的事情是「專心盯著一件事物」。你是個活潑、好奇心旺盛的人，平常想到什麼就做什麼，靠著一股氣勢生活。因此要你好好坐定在一個地方，重複著例行公事，對你而言簡直是一種拷問。只要有什麼新的刺激出現，你就會迅速轉移目標。

選擇D球和手套的你，不擅長的事情是「察覺人心」。你是個個性耿直，言行一致的人，儘管這樣的性格非常不容易，但也讓你判斷他人內心時，只能從表面上的言語字詞上去推論，沒辦法進一步瞭解氣氛、弦外之音等訊息，結果就是沒辦法確實掌握到別人真正的意思是什麼。