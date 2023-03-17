《黑暗榮耀》現實版！3星座「超會復仇」千萬不要惹到他們

Netflix黑暗復仇大劇《黑暗榮耀》第二季《黑暗榮耀2》近日上線，引爆劇迷搶追，劇情講述了一名女子在高中時承受嚴重的校園暴力，倖存多年後，她著手實行精心規劃的復仇，要讓加害者為惡行付出代價，一連串的復仇也讓劇迷看得相當過癮，清水孟國際塔羅小孟老師也列出有三個星座若是被惹到「最容易復仇」，要特別當心了。

復仇者第三名雙魚座：對事不對人，同歸於盡

雙魚座是一個表面很軟，但內心其實是很狠的人，因為雙魚座很重自己的形象也很重自己的地位，同時他也是很敏感的一個人，一旦你傷他一分雙魚也會回饋你一分，不過通常雙魚座是對事不對人。此外雙魚座遇見白目又不斷挑釁之人，最壞的做法是同歸於盡。

復仇者第二名獅子座：清算清楚，聯合朋友

獅子座愛交朋友重情重義，對朋友兩肋插刀，當朋友背叛他時他會認為自己看走眼了，自己過去太傻太笨，這時獅子就會有如山中猛獸，將過去他對仇人的好清算一番，並且把話講清楚。正因如此以後當有朋友或周遭的人，在話題裡談論到仇人時，獅子座會說：「關我屁事，他這個人就是這樣…」。而且獅子座報復是明人不做暗事，不會暗自捅仇人，只會大辣辣的表現對仇人的不滿，也會聯合周圍的人也覺得是仇人不對。

復仇者第一名天蠍座：重新站起，擅於謀略

天蠍座被攻擊或者遭受打擊，將會把悲憤化為力量，告訴自己我會再重新站起來，而且我會越過越好，當好起來之後會出現在仇人面前晃呀晃！甚至還會打電話問候當初得罪你的人說：最近好嗎？天蠍座討厭一個人不是一天的事，通常是一點一滴堆積起來的，所以天蠍不是你傷他就會立即報復，而是他會把過去仇人所做的一切討人厭的行為慢慢拼湊起來，再進行報復。當天蠍座要決心復仇時他是很有計畫與謀略的，絕不會傻到直接槓起來。

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