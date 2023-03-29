2023生肖運勢／牛別衝動、蛇小心婆婆、豬桃花重災戶！

2022年又是籠罩在疫情中的一年，另外變動也特別多。因此看到這裡，不論是新讀者、老同學，都要恭喜你們平安度過了2022年。不過緊接而來的2023癸卯年，變動不但沒有更少，還會更大，所以大家一定要提早做好萬全的準備，才能讓自己的運勢達到趨吉避凶。接下來就分別以12生肖來講述2023癸卯年的整體運勢解析。

鼠／動腦帶財，桃花旺盛

屬鼠的運勢，因為有天機星跟祿存星坐在命宮裡，意味著你在2023年會是比較變動的一年。天機星代表動腦，類似軍師運的一年，而加了祿存星之後代表「動腦就會有錢」，同時間還有紅鸞星及咸池星在一起，也會是桃花比較旺盛的一年。

屬鼠的人今年桃花旺盛。圖片來源/ingima

以命宮的三方四正裡面來看，化科跟化權、文曲星跟左輔星也進來，會是有錢、有權、有名，又有貴人的一年，看起來是相當不錯的一年喔。

牛／意外出頭，留意衝動

屬牛的運勢，2023年整體來看，因為命宮坐著紫微、破軍跟擎羊星，當紫微破軍坐命宮的時候，一般來說是「容易被選中」的運。換句話說，就是你會做一些出眾的事情，讓大家感到很驚豔，所以是有點「意外出頭」的一個運勢。這個結構裡面比較有趣是，因為今年的破軍星化祿，意味著破軍星的能量會蓋過紫微星的能量，可以想成是，破壞成為主軸，皇帝被壓下來，就由你來主導新的改變，或是新的破壞而前進。好在破軍星化祿，讓破壞會是好的，你每一個主導的改變，也都會為你帶來收入。

另外要注意有擎羊星在，導致當你做這些決定的時候，看似顯得過度衝動。很多事情也會因為你沒有計劃好，變得很容易出錯。另外還有一顆天姚星在裡面，當這顆星在的時候，就代表你容易因為野桃花受傷。因此屬牛的朋友，在2023年你會有很多事情進行一半，中間就被迫要停下來，還會有很多野桃花來破壞你正在進行中的事情，留意你的過度衝動，否則這些事情去干擾你本來的地位跟名聲，你的貴氣會因此被消減。不過你的行動力會是加強的，所以改變都是對的，最重要記得「不要爛尾」，這點很重要。

虎／奇怪鳥事，化險為夷

屬虎的運勢，由於2023年的命宮是空的，因此要從對宮天梁天同星來看。同梁來照其實是福蔭來照，會是比較有福氣的狀態，但問題在於，你知道人在太有福氣的時候，就會有大大小小奇怪的鳥事，這些事往往是來證明你能夠化險為夷。整體上有右弼文昌以及化權，還有鈴星都來到這個階段，右弼加文昌星代表女性貴人會比較多，所以2023年是一個鳥事不斷，但是你說話是會有人接受的，最後能夠化險為夷的一年。

兔／運勢平穩，間接權力桃花煞

屬兔在2023年的運勢，由於命宮是正坐在天府星上，天府星本來就是一顆善於分配的星星，因此天府星加天魁星就意味著你的結構是有點貴氣的，會有年長的男性提拔你，在運勢上屬於平平穩穩。不過這平穩中仍有很多的分配，潛藏你會有很多被連累的機會，因為很多事情不是你能決定的，但你卻要承擔結果。

我們說到逢府要看相，所以要來看一下天相。天相星有化權的能量，從整體性來看你容易得到權力，但是是間接的權力。同時間有貪狼化忌射到以及破軍化祿進來，也就是你在分配的過程中，你會有間接的權力、間接的錢及間接的桃花煞。這些並不是出於你自己做了些什麼，才導致沒有辦法，因為它可能是從你分配的人裡出現的桃花問題，演變成你很辛苦，從整體運勢來看，屬於是「有所發展，但又有很多被連累的困境」狀態。

龍／才華曝光，貴人相助

屬龍的運勢，在2023年的命宮是正坐在太陰化科，加上左輔星、文曲星這三顆星。正坐太陰星本身是屬水的星星，文曲星也是屬水的星星，這兩顆屬水的星星在一起的時候，意味著桃花能量滿強的，不過這種桃花能量並不是戀愛能量，只是代表你的人緣狀態會不錯。然後化科，代表才華與名聲的曝光。當化科的能量和文曲星的能量結合在一起的時候，你的才華就容易會被看見。三方四正的結構裡，左輔右弼、文昌文曲祿存都進來的時候，全都是指向一件事，就是2023會是你很旺的一年。所以屬龍的你，在2023年整體來說，是貴人無數、能力突破的一年，之前許許多多的累積，都能夠在此時得到很好的發揮喔！

蛇／防衰運，謹慎應對年長的女性

屬蛇的運勢，2023年你的命宮正坐在廉貞貪狼化忌，這是關鍵受災戶。加上天鉞、天馬的情況，首先，如果你是男生，請遠離年長的女性。原因是天鉞星加貪狼化忌星一進來，年長的女生會讓你衰到不可思議。第二點，如果你是女生，就要很小心自己另一半的媽媽，也就是你現在交往對象的媽媽。

因為天鉞星代表年長女性介入過來，或是一些年長的女性會搶走你的另外一半，這點要非常注意。另外有化權星跟化科星夾進來，整體的運勢其實是你無法滿足，但它會鞭策你不斷前進，加上天馬星也意味著你非常地奔波，因此你的2023一整年，雖然會倒霉，卻還是能夠前進跟發展，也許很多事都無法如你所願來達成，但2023 年是讓你有所發展的一年。

馬／溝通有力，慎防壓力炸鍋

屬馬的運勢，在2023年巨門化權正坐在你的命宮，意味著這是你必須不斷說話的一年，而且你說的話也會越來越有權力，說服力亦會大增，我認為這一年，非常適合你為想完成的事去做溝通。同時間你的三方四正裡有祿存星進來，也有右弼跟文昌星進來，代表會有很多女性的夥伴來協助你溝通的方式，把你說的話落實下來。還有天喜星會進你的命宮，對於有計劃生子、懷孕來說是很棒，很適合添丁的運勢結構，因為這結構本身就是會添人口，加上天喜星正好代表喜事。需要注意的是，命宮有一顆鈴星在這，代表你可能會遇到一些事件，需要靠你說話的力量及你個人的魅力來把事情壓制下來。但壓制下來不代表潛在的危機會消失，所以一旦你發現壓制久了卻壓不下去時，這些就會像壓力鍋一樣爆開，因此鈴星的存在就提醒你，要注意炸鍋的問題。

羊／順勢連結，卓越夥伴共創高峰

屬羊的運勢，在2023年時你的命宮正坐在天相星上，也就表示今年是連結的一年，你可能既像是一個平臺，也像是一位仲介一樣，不斷地在連結大家。首先是連結了巨門化權，你會有一些很卓越的合作夥伴，而他們是有權力的，說話又很容易說服別人，在整個結構上，他們的能力非常非常的強。另外一部分，因為天同天梁星在另外一邊，你會遇到很和諧的老闆，你的三方四正也都是吉星為主，尤其是太陰星化科，即使遇到年長的女性夥伴在相處上也是非常愉快，可以說是很不錯的狀態。不管是上面主管的交代，還是下面新認識的朋友，都會是你的得力助手，身為連結的你，2023年可以說是很順利的一年。

猴／逢凶化吉，直覺精準

屬猴的運勢，在2023年是天同星跟天梁星正坐在你的命宮。這種就是「鳥事一堆」的結構，好在都是可以逢凶化吉的，尤其還有一個解神這樣的小星星在裡面，代表你的直覺很準，能夠馬上解決問題。雖然還有一個大耗在，表示你會有所消耗，但大部分好在有天同天梁星，一切都會沒事的。另外也暗合貪狼化忌的正射，會容易有「看似表面沒事，掀開來其實事情一堆」的狀況發生，但因為表面都好好的，所以大家看你就覺得，好像都很順利啊、可以逢凶化吉啊，只有你自己內心知道你遭遇什麼鳥事，甚至多到讓你很痛苦。尤其這些鳥事都是很突然發生，這些狀況特別容易發生在年長的女性，她會忽然對你產生壓制，一管你就讓你面臨一大堆問題的狀況。

雞／努力賺錢，避免衝突

屬雞的人在2023年整體運勢是，遇到武曲七殺加火星正坐在命宮。這意味著你這一年會是相當風風火火的一年，你得要很用力的去賺錢，做很多事情，因為大家都看著你，可是因為有顆火星在，所以你情緒很大、很容易發脾氣，算是需要硬幹的一年。但這邊說的硬幹，其實是好事喔，為什麼呢？因為你有天魁星跟天鉞星在，代表有年長的人會提拔你，你就很像是一把刀，會有個將軍來使用你這把刀，並將你發揮得很好，讓你能完成許許多多的事。不過呢，你的性格態度強硬，有時候會產生很多的衝突，這部分建議是盡量避免會比較好。

狗／運勢吉利，輕鬆賺錢

屬狗的運勢在2023年時，你的命宮是正坐在太陽右弼文昌鈴星的狀態，因此你的太陽跟太陰都是暗的，這叫做「日月反背」，這在古代來說，是比較多人不喜歡的格局，但以現代角度來說，日月反背表示你不用曬太陽就能賺錢，可以輕鬆賺錢的一年。整體來說，你三方四正裡面左輔右弼、文昌文曲及科權都進來，但少了一個祿。所以你雖然工作順利，貴人很多，又能輕鬆就有錢，但這個錢可能並不多，因為並沒有顯著的祿在這個位置。但從整體角度來看，屬狗的2023 年運勢還是非常吉利的喔。

《簡少年現代生活改運書》。圖／時報出版提供

豬／桃花重災戶，需注意法律問題

屬豬的在2023 年運勢，你的命宮正坐在陀羅星上，同時結合空宮的狀態，這表示所有事情都會變得很慢。然後陀羅星對宮有貪狼化忌射進來，代表你這一年不管是出外或在家，一定有「總是沒有那麼順」的感覺。另外，你也是桃花的重災戶，所以遇到的對象、異性一定會有很大的問題，其中又以法律的問題要特別注意。如果你有需要和異性訂定一些合約，這就非常容易出事。這些問題都會受到陀羅星的影響，延燒得很久，很漫長，2023 年是你會固執的一年，你可能會想著，凡事繞久總會出去，我告訴你不會！建議你最好快刀斬亂麻，免得你繞著繞著，繞進死路裡就只能原地爆炸了。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)