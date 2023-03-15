今年首次天赦日碰上春分！命理師示警1禁忌別犯 曝「1招」增財運

今年的春分在國曆的3月21日，也是今年的第一次「天赦日」，命理專家柯柏成表示，想要提升運勢千萬不能錯過這個好日子，想求財運的話可以煮錢水，但要特別注意這一天「不宜殺生」。

柯柏成在臉書發文指出，3月21日上午5時24分14秒交節氣，太陽在這一天直射赤道，從此後天氣會漸漸變熱，春分當天也碰上了今年第一次天赦日，如果想提升運氣，求財運的話，可以煮錢水。

煮錢水法為準備168枚各國錢幣放入鍋內，接著加入水淹過錢幣，水煮沸後再多滾3-5分鐘，觀火後端著鍋子繞屋內走，讓家中瀰漫財氣，接著水冷後把錢幣擦乾，或是取一枚當錢母，放在錢包內不要花掉，上一次天赦日的硬幣，可以這天布施出去。

柯柏成說，天赦日是吉祥日外，也是兔年難得的「歲德日」，歲德在曆法上是癸年逢戊日，萬福所集之意，如果有搬新家、婚慶等絕對是首選，另外在天赦日到寺廟拜拜也特別容易實現，有做錯事也可以在這懺悔。

不過，柯柏成表示，天赦日也有一個忌諱，因為上天有好生之德而大赦天下，因此這一天「不宜殺生」，如果婚宴選這一天，也盡量採用「素宴』，飲食上也最好整天素食，以此功德迴向，可以求得身體健康。