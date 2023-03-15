舉雙手投降！3大星座「非常毒舌」冠軍靠嘴走出一條路

說話是一門學問，有時候話講太快，會不小心傷害到別人，命理平台「旺好運」運勢專欄指出有3大星座講話「非常毒舌」，總是伶牙俐齒，看看有誰上榜了吧！

第三名：處女座

處女座講話非常狠，尤其是越在乎的人就會講得越難聽，不過他們通常都是對事不對人，不過常常為了要說贏別人採用人身攻擊的方式，或是用情緒勒索的方式讓對方閉嘴。

第二名：天蠍座

天蠍座其實大多數時間都很安靜，也容易置身事外，但是如果是自己的權益受損，或者是被針對，那他們生氣後的毒舌攻擊也會讓人舉雙手投降，嚴重點可能還會造成對方的身心受創。

第一名：雙子座

雙子座不管是思考還是口條能力都有很高的水準，他們可以用一張嘴創造出人生的一條道路，把一件事情說的頭頭是道，不過也因為常與人家較量，有時候會讓人感覺講話非常不尊重。

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