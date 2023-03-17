不要玩弄心機！3大星座「不吃戀愛套路」直接說出口就對了

不知道大家有沒有發現，現在的感情文章，大都在教人怎麼用各種套路捉放對方。戀愛的確需要技巧，可是愛是人類的本能，本能對真心是會回應的。當力量從內心散發到外表時，那比任何套路都來得更動人。比如科技紫微網接下來要提到的這幾個星座，跟他們相處時，與其費心學習怎麼捉放，不如真誠的去愛就可以了。

射手座

你真誠，射手座才會真誠。

不要聽網上的人說什麼射手座不喜歡喜歡自己的人，也別玩什麼欲擒故縱的招數，那些都是只有少數情場老手才玩得起的把戲。

其實射手挺擅長逢場作戲的。他們不但能遊刃有餘的處理各種社交關係，應對不同類型的朋友時，還能聰明的扮出不同面貌。這樣的射手，不會笨到把真心錯付給一個滿肚子算計的人。

脫下「花心」的保護殼後，真正的射手對待愛情的態度其實相當苦悶。他們習慣否定自己守護愛的能力，動不動就懷疑自己是不是不適合談戀愛，或者覺得自己還不夠好、還沒有準備好、或是……因此老是不太敢踏進一段感情。

面對這樣的射手，你甚至不需要特意做什麼，只要理解和堅定的支持他，真誠的告訴他，他有多值得。肯定他的一切，比什麼套路都來得管用。

天蠍座

真誠對天蠍來說不是重要不重要的問題。一旦被天蠍座發現你不真誠，那下場就會很慘——直接出局。

天蠍本身就是個疑心病很重的人，常會因為這樣而容易耍性子。有時候他們是自然而然的這麼做，但有時候的耍性子卻是故意用來考驗你的。他想看看你的喜歡到了哪種程度，看看你是不是真心的，看看你會不會一直義無反顧的選擇他。

只有真真切切的感受到了你的真心，天蠍座才會放下自己的疑心病，試著去瞭解和接受你。對於喜歡的人，天蠍沒有一個固定標準，因為他們有時候也不確定自己喜歡什麼。但，他卻很明確的知道自己不喜歡什麼。

天蠍座討厭被欺騙，更討厭自己被人當成傻子一樣玩弄對待。你在戀愛裡可以用點花招，但一定要以愛意為出發點。對他們來說，真誠就是唯一原則。他們想要的愛很純粹，堅信兩個人在一起，就要坦誠以待，沒有任何隱瞞。

摩羯座

別看摩羯永遠一副清明站邊看世界的樣子，其實他們內心總有一種隱隱的自卑。這種自卑感會包裹住摩羯對於愛的表達，不肯大大方方的打開讓人觀賞，否則就沒有安全感。

做為摩羯的戀愛對象，總是需要不停的去猜測自己在摩羯心裡的地位，擔心自己不被他們認可與欣賞，直到耐心都被消磨殆盡。就是因為摩羯這種性格嚇倒過很多人，所以他會格外珍惜真誠走向自己的人。

什麼有能力、有上進心……這些對摩羯來說都是很棒的附加條件，但，真誠又主動的人對摩羯來說，才是生命之光。

沒想到吧，摩羯座其實是個隱藏的「純愛」戰神。雖然他們看起來是有那麼一點刻板和嚴肅，你甚至在跟他們交往的過程中，感受不到他們有什麼心意，因為他們真的——非、常、被、動！別期待摩羯座會先你一步掏出自己的真心，他們的真心是需要被引誘的。而最好的引子，就是你的真誠。

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