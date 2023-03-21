春分來好運到！「2生肖」喜從天降 桃花財運都旺

「春雷響，萬物長」的驚蟄節氣過後，我們即將迎接春季的第四個節氣——春分（陽曆2023年3月21日），它也正好是今年的農曆乙卯二月最後一天。此時已進入明媚的春天，氣候怡人，風和日麗。你的運勢是否也如同春分一般陽光明媚呢？科技紫微網現在就來為你揭曉答案。

春之分界

春分之時，南北半球晝夜平分，是一年中最宜人的氣候。春分不僅平分了晝夜，還平分了春天。我們都知道，一年分四季，一季九十天，而春分多落在第一個九十天的一半處，將春季一分為二，因此而得名春分。

春分的分也代表著寒與暖的分界。春分之前，草木雖已青綠，氣溫卻仍春寒料峭；春分之後，遍地姹紫嫣紅，空氣也逐漸回暖。只不過，春分過後還易出現「倒春寒」的現象，像是春季盛大派對之前給人的一點考驗，要能經得住這最後一波冷空氣的侵擾，方能迎來一個生機勃勃的新時期。

春之養運

在春雨的澆灌下，各種美食陸續登場。此時的莧菜、菠菜、A菜，正當鮮嫩。當令蔬菜不僅最富營養，也對當下的健康最為有益。古人說：「春不養夏易病」，若能趁著春天運食補養生，能有效降低夏天炎熱時帶來的身體不適。

春分這天的雨水或露水稱為「春分水」。收集此水後，可用手指沾取，輕點額頭和太陽穴，據說有助於提升智慧、財富和人緣。另外，想提升運氣，不妨多到戶外走走，吸收大地蓬勃回暖的能量。還可到歷史悠久的廟拜拜，輕觸廟裡的石獅、龍柱，同樣是避邪保平安的小秘訣唷！

春分送福

在這個春暖花開的季節裡，來看一看哪幾個生肖將行好運，能等到幸福來敲門？

生肖蛇：愛情桃花開

屬蛇者在這段時間裡最易得月老眷顧。單身者將被粉紅泡泡包圍，連呼吸都是甜的，與心動對象牽手成功的機率非常高。有伴侶者也得到愛情滋養，甜蜜場景常常上演，還有機會獲得伴侶親授新技能，互相幫助，感情會迅速升溫。

生肖雞：福祿雙至

近期，生肖屬雞的人愛情得意，進財可觀。特別是單身者，有機會與心儀已久的對象結緣，感情進展迅速。亦有利投資理財，從熟悉的領域下手易獲利，也可嘗試接觸新領域，易因洞察力敏銳而抓住機運，邊學習邊賺錢。

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