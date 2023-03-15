快訊

確定通緝金門二膽失聯上兵 邱國正：相關程序正在走

撐不住！彰化排隊名店不二坊蛋黃酥 4月起每顆漲到50元

我友邦再減1？宏都拉斯總統：已指示外長和中國大陸建交

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不爽被欺負！小三拜陰廟「詛咒正宮摔斷腿」忘還願 下場超慘

聯合新聞網／ 綜合報導
小三到陰廟拜拜詛咒正宮，達成後卻忘記要還願，結果惹禍上身。 圖／ingimage
小三到陰廟拜拜詛咒正宮，達成後卻忘記要還願，結果惹禍上身。 圖／ingimage

在廟裡祈求的願望，如果有完成，要記得去還願。資深媒體人胡孝誠分享了一位空姐朋友的例子，她在家裡附近的陰廟拜拜，詛咒正宮摔斷腿，沒想到如願實現，但她自己卻忘記要去還願，結果下場超慘。

資深媒體人胡孝誠在節目「命運好好玩」講述，他的一位空姐朋友未婚，和一位機長在一起，後來發現機長隱瞞了他已婚身分，而正宮是同一間航空公司的資深空姐，她就變成了小三。

結果正宮知道後，就聯合其他空姐一起霸凌她，甚至在工作上找麻煩，空姐覺得很悶但又不想離開機長，於是就到家裡附近的陰廟拜拜，詛咒正宮能摔斷腿，並且表示如果有實現就一定會來還願。

沒多久空姐就聽到正宮在國外飯店外被車撞，腿真的斷了，而且因為腿傷太嚴重，也沒辦法回到台灣，讓她暗自竊喜，不過之後空姐卻接連發生衰事，像是被行李箱砸到、被送餐車撞到、家中還莫名出現很多大蟑螂，嚇得她連滾帶爬逃走。

結果空姐越想越不對勁，太多衰事接連上身，於是她媽媽帶她去一間大廟拜，結果抽籤問神明的結論是「有願沒有還」，空姐才突然想起來當時去陰廟沒有還願，就趕緊準備貢品還願，事情才解決。

空姐

延伸閱讀

月老廟前聽見小三想被扶正拜月老 PO文釣出真小三曝：很靈驗

「12星座難相處」雷點曝光...雙子討厭愛講話的人？魔羯討厭你問這個

脾氣古怪！「只對家人最凶」3個星座 雙子對陌生人反而笑笑

「愛不對人」好累！想越相處越舒服...12星座適合對象看過來

相關新聞

不爽被欺負！小三拜陰廟「詛咒正宮摔斷腿」忘還願 下場超慘

在廟裡祈求的願望，如果有完成，要記得去還願。資深媒體人胡孝誠分享了一位空姐朋友的例子，她在家裡附近的陰廟拜拜，詛咒正宮摔斷腿，沒想到如願實現，但她自己卻忘記要去還願，結果下場超慘。

「愛不對人」好累！想越相處越舒服...12星座適合對象看過來

你常覺得「愛不對人」戀愛好辛苦？可能是你選到不適合的對象了。占星YouTuber安德魯的賤聲房影片《『星座』什麼個性才是真正適合《12星座》的你？你是不是一開始就挑錯對象了‼️》，教你如何從星座找到適合自己個性的戀人，相處起來更容易長長久久。建議參考太陽、金星，金星可以看出各星座表達愛意的方式，和喜歡被對待的方式。

每日星座運勢／天秤勿事事依賴戀人 會讓人有壓力

2023-03-15牡羊座短評：掌握資訊得先機。【整體運★★★★☆】已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得

和他們吵架會氣死！最有「邏輯」的星座TOP3 雙子讓人沒反駁空間

當你在討論或是想要表達意見的時候，能夠邏輯清晰講出讓人容易懂的話非常重要，但是，有些人天生邏輯就不是這麼好，會讓自己處於不利的局勢。日本網站「占TV」列出了講話最有邏輯的星座，和他們對話前可能要先想清楚，來看誰是前三名吧！

白色情人節快去告白...愛情「絕不主動」5星座揭曉 這個超意外

今天是白色情人節，喜歡上一個人，你會主動出擊？還是被動等待呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，《『星座』你不主動！絕對錯過！寧可單戀也不讓你知道的星座》，分享五個超級被動的星座，是那種「你不主動，絕對會錯過」的對象，建議參考太陽、金星。

今天白色情人節！「離婚率最低」星座組合甜曝 這對分屬不同象限

國人110年離婚對數達4萬7,888對，已連續4年下降，今天適逢白色情人節，三組堪稱離婚率最低的最甜組合曝光，其中這對還分屬水象及火象不同象限，屬於天長地久的互補類型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦