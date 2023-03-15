不爽被欺負！小三拜陰廟「詛咒正宮摔斷腿」忘還願 下場超慘

在廟裡祈求的願望，如果有完成，要記得去還願。資深媒體人胡孝誠分享了一位空姐朋友的例子，她在家裡附近的陰廟拜拜，詛咒正宮摔斷腿，沒想到如願實現，但她自己卻忘記要去還願，結果下場超慘。

資深媒體人胡孝誠在節目「命運好好玩」講述，他的一位空姐朋友未婚，和一位機長在一起，後來發現機長隱瞞了他已婚身分，而正宮是同一間航空公司的資深空姐，她就變成了小三。

結果正宮知道後，就聯合其他空姐一起霸凌她，甚至在工作上找麻煩，空姐覺得很悶但又不想離開機長，於是就到家裡附近的陰廟拜拜，詛咒正宮能摔斷腿，並且表示如果有實現就一定會來還願。

沒多久空姐就聽到正宮在國外飯店外被車撞，腿真的斷了，而且因為腿傷太嚴重，也沒辦法回到台灣，讓她暗自竊喜，不過之後空姐卻接連發生衰事，像是被行李箱砸到、被送餐車撞到、家中還莫名出現很多大蟑螂，嚇得她連滾帶爬逃走。

結果空姐越想越不對勁，太多衰事接連上身，於是她媽媽帶她去一間大廟拜，結果抽籤問神明的結論是「有願沒有還」，空姐才突然想起來當時去陰廟沒有還願，就趕緊準備貢品還願，事情才解決。