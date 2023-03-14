和他們吵架會氣死！最有「邏輯」的星座TOP3 雙子讓人沒反駁空間
當你在討論或是想要表達意見的時候，能夠邏輯清晰講出讓人容易懂的話非常重要，但是，有些人天生邏輯就不是這麼好，會讓自己處於不利的局勢。日本網站「占TV」列出了講話最有邏輯的星座，和他們對話前可能要先想清楚，來看誰是前三名吧！
第三名：獅子座
獅子座有著自己獨特的正義感還有規則，他們有著強烈的進取心還有自我表現慾望，因此往往會採用理論性的說話方式讓對方理解自己，獅子座天生就具備存在感和有力的說話方式，想要在辯論中擊敗獅子座，可能是一項極具挑戰性的任務。
第二名：雙子座
雙子座是一個能夠按照自己節奏進行對話的天才，他們的口才和協調能力相當出色，擅長引導對話讓自己處於優勢，他們平常也會利用這種能力來拓展人派，只要一碰到需要推銷自己觀點時，他們會毫不留情地全力以赴，他們說話方式能讓對方沒有反駁的空間，這種技巧讓人不願意和他們成為敵人。
第一名：水瓶座
水瓶座是理性的星座，擁有豐富的知識和口才，當面臨問題時，他們傾向於透過辯論來解決，即使對方無法回答問題或是感到困惑，他們也會毫不在意地講出定論並且積極回應，這可能會讓參與對話的人疲憊不堪，因此在和水瓶座交談前，最好先釐清任何含糊不清的事情。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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