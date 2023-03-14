今白色情人節！3生肖「3月14日起錢財大發」可望一甩霉運

今天是一年一度的白色情人節，就算沒有另一半可以一起過節，也能靠著財運讓自己過得好！「生肖星座運勢命理玄學」報導指出，有3個生肖從情人節(14日)開始一直到月底，運勢無人能比！

生肖雞

屬雞的朋友，14~30日的貴人運非常好，容易在生活中獲得財富，橫財也大發特發，錢財也不斷上門，這期間的正偏財運都非常好，只要肯努力創業或是工作，困難的時候自有貴人相助，不斷的聚集財富，讓自己成為名符其實的有錢人。

生肖虎

屬虎的人前陣子霉運不斷，但是到了14~30日這期間，運勢開始好轉，不管是自己的生活還是事業都會有很大的進展，這期間你們也會受到財神的幫助，這段時間屬虎的人不妨多花點時間在投資理財上，相信收穫一定會特別大。

生肖羊

屬羊的朋友，14~30日走大運，財運不止，如果是天生心態很好的屬羊人，能把工作當成興趣，不論做什麼工作都可以游刃有餘，總是笑聲不斷，良好的財運也會讓屬羊人賺的心花怒放，空閒之餘還能把錢拿去理財，運氣很好，屬羊人這期間必定神采飛揚、喜上眉梢。

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