白色情人節自己過？12生肖「總是單身」原因曝光 鼠很畏縮、狗變工具人

每當看到別人恩恩愛愛時，自己是否備感孤單呢？想要脫單並不難，難的是無法找到自己的缺點，以下是12生肖總是單身的原因，讓我們找出問題，邁向脫單之路吧。

生肖鼠

屬鼠人待人和善，凡事都能夠替人著想，給人很不錯的印象，但是遇到感情時，就會露出保守害羞的一面，同時又害怕受到傷害，會懷疑對方的心意是否真誠，因此就變得畏畏縮縮，當然在感情上就難以有結果。

生肖牛

屬牛人忠厚老實，肯拚肯努力，憨厚的行為舉止，實在惹人疼，只是這種老實的性情，就會變得像根木頭一樣，缺少了浪漫的元素，即使對方有意示愛，常常也會不解風情，導致對方常會氣得只想罵你是頭大笨牛。

生肖虎

威風凜凜，霸氣逼人，是屬虎人的特質，有時候做事情非常強勢，不惜與人一戰，分出高下，但這樣強勢的行為，很容易會嚇到異性，特別是在求愛的過程中，建議要溫柔一點，才不會把對方嚇跑。

生肖兔

聰明又機靈的兔寶寶，舉止優雅，溫柔仁慈，常會受到大家的喜愛，因此身邊總會有一些好朋友陪伴著，這樣的好人緣，也讓異性覺得難以追求而卻步，因此建議你，要暗示對方，對方才會有勇氣向你告白。

生肖龍

屬龍人有一種仙風道骨的磁場，好像學校裡的老師，能夠帶領每個人學習道理，所以異性容易把你當成長者，開始尊敬你，那麼兩人怎麼可能會成為戀人，建議你在感情上少講一些道理，多一點風趣幽默。

生肖蛇

屬蛇人相當有耐性，能夠保持長久的低調沉默，所以有時候不容易受到矚目，也顯得有些陰沉，在感情上遇到目標時，就會不斷的觀察，不停的評量，就是這種顧慮太多的個性，等你決定要出擊時，對方早就失去蹤影了。

生肖馬

驕傲又自大的馬兒，精力旺盛，勇往直前，總是充滿自信，覺得身上的魅力一定能吸引對方，不過常常會判斷錯誤，導致敗興而歸，建議馬兒在感情上，不要太急躁，要先看清狀況，別到頭才發現，原來對方早已有對象了。

生肖羊

羊寶寶又溫柔，又合群，常給人一種溫和順從的感覺，在感情上延伸而來的感情觀，就是缺乏主見，常常會聽從身邊好友的建議，所以在遇到喜愛的對象時，也常常會被左右，自己不敢作主，當然也就不敢勇於追求真愛了。

生肖猴

屬猴人天生具有靈性，多才多藝，善於模仿和學習，在人際關係上游刃有餘，能保有良好的互動，因此容易讓人感到很花心，好像處處留情一般，建議要避免太多的曖昧關係，才不會不被信任，讓感情一直空窗。

生肖雞

好勝心強的屬雞人，善於言詞辯論，會為了己見而大談道理，想要一鳴驚人，讓大家看看自己的才能，但在感情上可不是爭論誰對誰錯，誰強誰弱，屬雞人要學會謙讓和包容，才能在情路上平順長久。

生肖狗

屬狗人的意志堅定，相當能吃苦，做起事來也非常敏捷，是很好的幫手，對於感情則是極度的忠誠，不太會三心二意，但是屬狗人卻會選擇默默的跟在身邊，深怕表白後可能會失去對方，因此就淪為工具人的角色。

生肖豬

天真可愛的豬寶寶，做起事來偶爾會帶點浪漫，凡事都想得很簡單，不喜歡杞人憂天，只願意從事自己想要的工作，在感情上則有反應遲鈍的問題，往往分不清友情和愛情，所以常常只能在曖昧中而無法突破。

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