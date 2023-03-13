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本週「血型+生肖」財運排行！B型這生肖未來升職加薪很看好

聯合新聞網／ 非貓不可
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在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人一分耕耘，一分收獲，有人能創造出豐厚利潤，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型 x 生肖屬馬

本週的財運有點屬於不勞而獲，可以買彩卷試試手氣，或是找出尚未對獎的發票來對看看，都有可能為你帶來偏財，或是在工作上接手前者快要完成的工作，以及可能會得到長輩的支援等，多了一筆額外收入，雖然輕鬆入財相當開心，但別忘了多行善，才能得到老天爺的持續幫助。

第四名：血型O型 x 生肖屬猴

這段時間在工作上，較為疲憊辛勞，容易遇到難以溝通的客戶，或是問東問西，讓你耗費大筆心力後，卻無下文的人，但是請不要洩氣，這些難纏的客戶，其實是真心的，只要你保有良好的心態，愉悅的心情，就能順利拿下，本週屬於有付出就有收穫的財運。

第三名：血型O型 x 生肖屬鼠

如果過去的你，在工作上持續的努力不懈，那麼本週就是你收割的時候了，你會聽到一些小道消息，是關於上級的稱讚，或是一些加薪的傳言，請你不要懷疑，因為不久後，這些好消息就會公佈，所以在此之前，請繼續做好本份，可別在最後關頭，出了錯誤喔。

第二名：血型A型 x 生肖屬豬

本週的你，投資運勢相當不錯，有機會獲取過去從未得到的新觀念，或是不一樣的投資標的，你可以加以研究，深入了解，運用手上有限的金錢，能夠創造出最大的獲利，但是自己要記住一件事，必須見好就收，萬萬不可借貸，才不會讓自己感到太大的壓力。

第一名：血型B型 x 生肖屬蛇

以領取獎金，非固定薪資的業務，在本週有強盛的工作運和財運，別錯過任何一個路過的客戶，他們之中，不乏許多財神爺，能為你帶來豐厚的利潤，一般上班族雖無法立即展現財運，但是在辛勤的工作下，能得到賞識，對於未來的升職加薪，會有很大的幫助。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

工作運 財運 非貓不可 星座運勢

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