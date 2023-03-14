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白色情人節又破財！「星座+血型」三月財運排行 雙魚搭這血型有木星之力加持旺到不行

聯合新聞網／ 綜合報導
透過血型和星座分析，瞭解哪些組合財運正旺。圖片來源／ingimage
透過血型和星座分析，瞭解哪些組合財運正旺。圖片來源／ingimage

今天是3月14日情人節，為了準備禮物，荷包又大失血了嗎？日本網站「ハウコレ」近來以星座和血型分析，選出三個本月財運最旺的組合，這三類人可以好好把握機會。

第三名 獅子座+A型

這組合在三月的財運非常強，有機會獲得意外之財，因此嘗試投入一些副業，或許就能見到效果。不過獅子座本身重排場，花錢不手軟，所以賺到錢也要謹慎理財，才能維持好的運勢。

第二名 金牛座+A型

這組合到了三月中旬，財運會漸漸提升。為了保持財產的穩定度，必須妥善儲蓄或理財運用，並避免衝動購物。如果要買東西，也以挑選品質良好，能夠長久使用的商品為佳。

第一名 雙魚座+O型

雙魚座的幸運星是木星，而木星又在3月時期滯在加持，讓這組合的財運旺到不行。不過，這財運並不會讓人一夜致富，而是必須在經過努力後，才能得到回報類型。可以想想自己能主動做些什麼，來養肥手中的荷包。

財運 星座 情人節

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