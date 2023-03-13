看透人生！「年紀越大越冷漠」的3大星座 天秤開始享受獨處時光

人隨著年齡增長，想法也一直變，年少無知的純真和善良，也在成長及人生歷練後逐漸退去，取而代之的是成熟後的圓滑和淡漠，「搜狐網」運勢專欄列出了3個星座，可能是看透了人生冷暖，越長大越冷漠淡然。

牡羊座

牡羊座青春時代熱情張揚與開朗，鮮明的個性魅力，總是給人一種少見的爽朗感，只要和牡羊座相處一段時間，很難不被他那樂觀的個性感染，他們很願意與人敞開心扉暢聊。

不過牡羊座一步步成長之後，個性也會從原本的直爽變成不苟言笑的內向，因為他們明白了人際之間的勾心鬥角，於是開始注重內心的修養，對外界的看法也變得不是那麼在意，只想讓自己開心地過下去。

天秤座

擅長交際的天秤座在年輕的時候總是喜歡結交一群能開心聊天的朋友，他們每天保持樂觀積極的生活態度，溫柔謙遜地對待身邊每一個人，只要是有相同興趣或是愛好的人，他們都能與對方侃侃而談，有時還會聊到內心深處的想法。

但是天秤座長大後，開始接受了這世界冷漠的環境，不再想著要把善意和正能量傳遞給別人，而是喜歡一個人享受獨處的時光，也會變得不太熱愛社交，認為只要有一兩個可以傾訴的摯友就好了。

雙子座

雙子座年少的時候，認為世界是多采多姿的，他們熱愛探索這個世界的新奇與美好，最身邊的人事物都抱有著熱情與善良，可以輕鬆地尋找到樂趣，打發無聊孤獨的生活，也很喜歡結交眾多朋友。

不過長大之後，經過社會現實的磨練，雙子座的經歷也越來越豐富，他們對人生有了更加通透的認知，於是他們收起了自己的天真，為了不讓自己更加悲觀和感傷，他們也會自然地用冷漠偽裝自己，以應對生活各種繁瑣困擾。

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