快訊

管中閔發表「卡管事件」新書：搞我的人、我永遠不會忘掉！

決定了！遵守「線民案」承諾 黃國書宣布不參選立委連任

軍公教明年加薪有譜？ 主計長「表態了」

看透人生！「年紀越大越冷漠」的3大星座 天秤開始享受獨處時光

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

人隨著年齡增長，想法也一直變，年少無知的純真和善良，也在成長及人生歷練後逐漸退去，取而代之的是成熟後的圓滑和淡漠，「搜狐網」運勢專欄列出了3個星座，可能是看透了人生冷暖，越長大越冷漠淡然。

牡羊座

牡羊座青春時代熱情張揚與開朗，鮮明的個性魅力，總是給人一種少見的爽朗感，只要和牡羊座相處一段時間，很難不被他那樂觀的個性感染，他們很願意與人敞開心扉暢聊。

不過牡羊座一步步成長之後，個性也會從原本的直爽變成不苟言笑的內向，因為他們明白了人際之間的勾心鬥角，於是開始注重內心的修養，對外界的看法也變得不是那麼在意，只想讓自己開心地過下去。

天秤座

擅長交際的天秤座在年輕的時候總是喜歡結交一群能開心聊天的朋友，他們每天保持樂觀積極的生活態度，溫柔謙遜地對待身邊每一個人，只要是有相同興趣或是愛好的人，他們都能與對方侃侃而談，有時還會聊到內心深處的想法。

但是天秤座長大後，開始接受了這世界冷漠的環境，不再想著要把善意和正能量傳遞給別人，而是喜歡一個人享受獨處的時光，也會變得不太熱愛社交，認為只要有一兩個可以傾訴的摯友就好了。

雙子座

雙子座年少的時候，認為世界是多采多姿的，他們熱愛探索這個世界的新奇與美好，最身邊的人事物都抱有著熱情與善良，可以輕鬆地尋找到樂趣，打發無聊孤獨的生活，也很喜歡結交眾多朋友。

不過長大之後，經過社會現實的磨練，雙子座的經歷也越來越豐富，他們對人生有了更加通透的認知，於是他們收起了自己的天真，為了不讓自己更加悲觀和感傷，他們也會自然地用冷漠偽裝自己，以應對生活各種繁瑣困擾。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

孤獨 星座 社交

延伸閱讀

十二星座「最愛吃」排行榜！雙子什麼都想吃、這星座「吃得開心最重要」

別惹他們！最擅長「笑裡藏刀」3大星座 表面無害實際心狠手辣

春季戀情盛開！3月星座愛情運勢TOP3 射手「這天後」有人會接近你

12星座是怎樣的人？ChatGPT揭優缺點 牡羊請冷靜、天蠍太獨裁

相關新聞

看透人生！「年紀越大越冷漠」的3大星座 天秤開始享受獨處時光

人隨著年齡增長，想法也一直變，年少無知的純真和善良，也在成長及人生歷練後逐漸退去，取而代之的是成熟後的圓滑和淡漠，「搜狐網」列出了3個星座，可能是看透了人生冷暖，越長大越冷漠淡然。

分手還當朋友？這3種命格最容易和前任復合

分手這種事，常常是人生的一大關卡。有時候，新歡就是無法替代，時間就是無法療癒，你心裡的那個位置一直就留給原先那個人。但這樣真的好嗎？要知道，被過去的感情牽絆，對單身的人是一種負累，讓你錯失許多新的人生體驗；而若是有新的對象，還總把舊情擺在第一位，則是對現在這份感情的不負責任。科技紫微網今天要從紫微主星的個性方面來帶大家看看，那些太過念舊、總和舊愛牽扯不清的主星，都是抱著什麼心態？

有效率又快樂！「職場最神隊友」星座組合TOP3 第一名效果超強

在職場上，擁有一位出色的工作搭檔可以大大提高工作效率和質量，並且有助於實現共同的目標。畢竟找到能夠與自己完美匹配的工作搭檔並不簡單，因為每個人的性格和工作風格都不同。讓我們一起來看看職場最神隊友星座組合TOP3是哪些吧！

清明掃墓「禁忌一次看」！命理師警告：這幾種人要注意

又接近清明掃墓的時節，許多民眾為了避開人潮或是打算連假出遊，已經提早掃墓，清水孟國際塔羅小孟老師指出掃墓有10大禁忌，祭祖是一件很莊重且充滿意義的活動，因此不要觸犯，以免惹麻煩上身。

唐綺陽星座運勢週報：魔羯職場好事多磨 巨蟹感情有翻盤機會

火冥衝刺中，避免急躁個性，注意交通安全，世事變化多，保重自我身體健康。金星進金牛，帶動金融相關議題，大眾更注重理財。水星進牡羊，聽取及尊重年輕人意見，困境中尋找突破，新的想法及計畫開始進行，探討有關下一代的話題。木土有相位，關注年輕人、金錢理財或政府機關等社會議題。

每日星座運勢／牡羊投資之前要謹慎 易因判斷失誤

2023-03-13牡羊座短評：合理利用現有資源，以智取勝。【整體運★★★☆☆】猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦