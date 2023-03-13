唐綺陽星座運勢週報：魔羯職場好事多磨 巨蟹感情有翻盤機會

星象影響：火冥衝刺中、金星進金牛、水星進牡羊、木土有相位

火冥衝刺中，避免急躁個性，注意交通安全，世事變化多，保重自我身體健康。金星進金牛，帶動金融相關議題，大眾更注重理財。水星進牡羊，聽取及尊重年輕人意見，困境中尋找突破，新的想法及計畫開始進行，探討有關下一代的話題。木土有相位，關注年輕人、金錢理財或政府機關等社會議題。

12星座個別運勢：

獅子：仔細檢查確認工作事務，戀愛避免呆版老派

射手：內在有煩心糾結之處，感情須好好溝通表達

水瓶：適合處理家務及居家上班，看重家人對戀情的意見

雙魚：職場暫緩腳步多思索，感情濃淡與工作成反比

牡羊：工作受女性長輩提拔，感情上務實提升自我魅力

金牛：後起之秀刺激職場活躍度，戀情不打不相識

天秤：事業上多保留調整空間，桃花來自身邊熟悉之人

魔羯：職場上好事多磨，感情要多經營保留新鮮感

雙子：有機會與職場菁英合作，欣賞有能力的對象

巨蟹：生涯變動要跟隨自己心聲，感情有翻盤機會

處女：積極主動有貴人運，戀情有機會修成正果

天蠍：優化例行公事別掉以輕心，愛情需要付出經營