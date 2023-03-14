白色情人節快去告白...愛情「絕不主動」5星座揭曉 這個超意外

今天是白色情人節，喜歡上一個人，你會主動出擊？還是被動等待呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房影片《『星座』你不主動！絕對錯過！寧可單戀也不讓你知道的星座》，分享五個超級被動的星座，是那種「你不主動，絕對會錯過」的對象，建議參考太陽、金星。

▎巨蟹座♋️

巨蟹座的感情一開始都是用想像力想出來的，他們對感情很浪漫，內心小劇場會演得很火熱，但是在喜歡的人面前，當場變成膽小鬼。

要巨蟹主動表達愛意，是一件很困難的事情，巨蟹想太多，很怕造成別人的負擔，他們會擔心，如果示愛，對方卻沒有相同好感，友誼會不會有變化呢？於是，很多巨蟹寧願默默喜歡，甚至單戀。

巨蟹喜歡一個人，會發出很多不明顯暗示，等待對方發現並給予回應，巨蟹才會往前再進一步。他們在感情世界採取「你不動，我不動，按兵不動」模式，對方如果不積極、主動，就很難克服心魔。

▎獅子座♌️

出人意外的，火象的獅子座也是被動一族。獅子座礙於面子，會把愛藏在心裡，他們一開始會表現出很多不一樣的關心，但如果對方沒有get到，獅子座就會往後退。

獅子座在感情裡，最擅長調整關係，如果你沒有察覺到他的感情，獅子座會開始調整付出的比例。但是如果對方有感受到他的照顧付出，給出相同友善的回應，獅子座也會調整，讓你更顯得與眾不同。

在感情中，如果對方節奏慢，獅子也會自行腦補，因為他們把面子看成最重要的事，獅子座不能接受被拒絕。

如果獅子座主動了，你卻畏畏縮縮，他會覺得你應該沒有那麼喜歡他，他們可能會很糾結，甚至出現反差行為表現。當獅子座覺得自己勝算不高，他們會逆向操作，故作堅強，當你發現獅子座在你面前很要強，一直裝厲害，代表他自尊心作祟。因為他不想讓人看不起他，通常獅子表現出無敵自信的樣子，絕對是保護色。

獅子座很討厭相處有太多曖昧的感覺，如果設定你是朋友，請不要越線，會大大扣分。獅子座在感情裡不是不會主動，只是他們主動是有額度的。他會試幾次，如果你沒有給他想要的回應，他就會急速降溫打退堂鼓。

想和獅子座戀愛，一定要接住他的球，他主動，你也要主動，讓他感受到你也有相同意思，就有機會發展下去。

▎摩羯座♑️

魔羯會不會主動，取決於他對你有沒有相同好感。如果魔羯對你有好感、喜歡你，他會稍微主動、積極一點點，但是如果你也是被動的人，還一直等待摩羯的話，你絕對沒戲唱。你如果不主動，絕對會錯過魔羯。

魔羯不是會將就的星座，他們需要很長的時間觀察，才會一點一滴投入感情。對魔羯來說，誰適合談戀愛、誰能穩定修成正果，他們都很冷靜，看得很清楚。通常對感覺還好的人，魔羯往往想更多，對感情充滿疑問。

魔羯是對戀愛比較後知後覺的人，常常已經喜歡一個人，在第一時間他們自己沒發現，如果你也不主動去解開他的疑問，很容易兩個人原地不動僵在那邊。當遇上魔羯，你要「有主動才有機會」，因為魔羯是憋在心裡，憋死也不開口的星座。

▎水瓶座♒️

平常很聰明，但是水瓶座一談戀愛就變成嘴巴有點笨的人，不知道怎麼說出心裡想法，在感情裡容易逃避。如果遇到水瓶，相處節奏不能太快，也不能太慢，他們很害怕尷尬氣氛，如果對方太積極太猛烈進攻，會讓水瓶座不太自然，覺得很尷尬，他就會想逃。如果水瓶座不主動，也不代表對你沒好感。水瓶的感情有階段性，需要你慢慢勾出來。

水瓶對於自己有好感的人，會很願意多給對方機會，很願意和對方相處。水瓶對有好感的人，臉皮會很薄，羞恥心大爆發。如果水瓶都會赴你的約，甚至會自己開話題聊心事，你就可以開始積極進攻了。

水瓶小劇場很多，可能自己跟自己糾結，當他覺得很煩就會退縮。對水瓶主動是個藝術，他進你進，不要給壓力，感情才能繼續。

▎金牛座♉️

金牛對感情非常沒自信，在感情裡有太多擔心，他們是不喜歡改變的星座。金牛座擔心如果主動表白愛意，你不接受的話，兩人關係會不會變質？他常常考慮之後，覺得不說比較好，金牛座很擅長單戀，他喜歡的人可能永遠不知道。金牛座在感情會有很多不明顯的暗示，會做球給你接，但是如果你沒接到，他就會往後退。

金牛座常常不知道怎麼把真實感受說出口，寧可不說。如果遇到主動金牛拜託要珍惜，因為他一定是鼓足勇氣，這種金牛是世間珍寶。

金牛不主動的原因，是因為他們不知道你對他是否也有好感，要創造很多機會讓金牛安心。如果兩個人都被動，絕對等到天荒地老。面對金牛，建議勇敢一點，主動一點，絕對把金牛牽到手。

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