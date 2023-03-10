觀世音菩薩生日！求子趁今天 孩不好養「認乾媽」更會讀書

今（10）日是農曆2月19日，為觀世音菩薩的生日，命理師柯柏成表示，若家中小孩不好養、健康不佳，或是想要祈求小孩開智慧、更會讀書，今日可到廟宇祈求，並認觀世音為乾媽，可保佑小孩無災無難長大，另若有不孕求子的需求，也可趁今日祈願。

柯柏成在臉書粉專發文表示，今天是觀世音菩薩的生日，如果家裡有小孩比較不好養的、健康狀況從出生就不太好，或者是要祈求小孩開智慧比較會讀書，就要由父母帶著小孩在聖誕這一天到主祀觀世音菩薩的廟宇祈求，希望拜觀世音菩薩為乾媽，供品必須是素食或五果。

柯柏成解釋，這是一般傳統民俗，主要希望可以和神明的特殊關係，讓自己的小孩可以無災無難的長大。因為觀世音菩薩和我們華人的因緣特別深，身為華人沒有不和觀世音菩薩結過緣，如果身處恐怖危難之中，只要誠心祈求觀世音菩薩，觀世音菩薩必會以三十二應身救渡眾生於急難之中。

另外柯柏成提醒，觀世音菩薩還有一個被民間崇拜的化身就是送子觀音，如果久不受孕想要生小孩的婦女，這一天是絕佳的祈願日子，錯過就要再等一年了。

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