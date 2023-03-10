今觀世音菩薩生日！3生肖好運整年 鹹魚翻身「可望一夜暴富」

今（10）日（農曆2月19日）是觀世音菩薩的生日，而觀世音菩薩又稱為「觀音媽」，不論信徒想求健康、求子、求財等，都可以好好把握今天。對此，運勢專欄《生肖星座運勢命理玄學》指出，有三個生肖將好運到年底，甚至還有鹹魚翻身的好機會。

生肖狗

屬狗的人對朋友傾囊相授，所以人緣很好，身邊有很多值得信賴的朋友。從3月10日開始到年底，生肖狗的財運直線飆升，正財收入不斷，而且不僅手氣好，自信心也大幅提升，「在職場上遇到財神，相助生財有道，富貴在望，機會變多，有機會一夜暴富」。

生肖牛

屬牛的人處事果斷，對於生活比較積極樂觀，從3月10日開始到年底，運氣和福氣都很旺，還有望發橫財重大獎，財富堆成山。不僅如此，生肖牛有「天德」吉星照耀，天生就有「不鳴則已，一鳴驚人」的旺家運，可以把財運帶給家人。

生肖鼠

屬鼠的人從3月10日開始到年底，他們的美夢都能實現，即將鹹魚翻身，不會有缺錢的狀況發生。此外，生肖鼠不僅生活平安順心，運勢和財運也會越來越好，在事業上出人頭地，可望名利雙收。

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