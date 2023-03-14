十二星座曖昧中的樣子...牡羊丟直球、水瓶每句話都是暗示
「曖昧讓人受盡委屈」，還記得楊丞琳的成名曲「曖昧」，唱出曖昧關係中的曲曲折折，你是喜歡曖昧的人嗎？占星師12talks在Ig分享「曖昧關係中的XX座...」系列文章，告訴你12星座的人在曖昧關係中的真實模樣。請參考太陽和金星。
▎白羊座♈️
‧喜歡直球對決
‧白羊喜歡你時很直接，曖昧時也很會表達，但需要速戰速決
‧白羊的耐心不足，曖昧太久會認為你不夠喜歡
‧喔！有時候講話直接，會嚇怕曖昧對象
▎金牛座♉️
‧你可能會覺得金牛不在乎，但你不知道每一次的回應，都是經過深思熟慮思考，你說話背後的含意是什麼
‧金牛是感受型，隨傳隨到是表達愛意的方式
‧喔！只是有時進展太緩慢，會讓曖昧關係慢慢淡掉
▎雙子座♊️
‧對你充滿興趣
‧保持雙子對你的好奇心，也要習慣雙子來去如風，會有很多突如其來的邀約
‧陪伴是很重要的
‧雙子曖昧期長短不一
‧喔！有時候雙子對朋友也是這樣，所以小心從曖昧變朋友
▎巨蟹座♋️
‧總是對你事事關心，也期望你的細心體貼
‧巨蟹最喜歡的就是報備，哪一天你回覆慢了，巨蟹就會陷入情緒化中
‧安全感是很重要的，尤其是你給巨蟹的保護
‧喔！有時巨蟹初期展現的佔有欲，已經讓人受不了
▎獅子座♌️
‧見面時滔滔不絕，傳訊息把話聊死
‧自信與自卑的交替，深怕太快回應顯得笨拙
‧稱讚獅子是必要的，但明白獅子的脆弱也很重要
‧喔！獅子很重視別人的看法，有時候無心的一句話，會傷害到獅子的自尊心
▎處女座♍️
‧處女座超級被動
‧如果會應約，證明對你是不反感
‧但有點後知後覺
‧可能你已經明示很多遍，處女座還是認為你是開玩笑
‧喔！處女座自我保護極強，需要耐心、時間證明
▎天秤座♎️
‧與天秤曖昧是一場考驗
‧天秤對你的體貼細心，甚至會讓你懷疑，自己給的夠不夠
‧與其說什麼都想要，不如說天秤是很清楚自己不想要什麼形式的戀愛
‧喔！當你以為很快會走到一起，天秤就會說「還當朋友吧」
▎天蠍座♏
‧讓人意外的是，天蠍的曖昧期可以很長
‧因為天蠍喜歡曖昧不明的氣氛，喜歡享受戀愛前的甜蜜
‧但別以為只是享受而已，其實天蠍也在評估自己對你心動的程度
‧喔！天蠍對人觀察入微，很細微的的事情都會失去興趣
▎射手座♐️
‧幽默、聰明很重要
‧射手最怕被管束，在曖昧期空間與距離要達到平衡狀態
‧你一定要有趣
‧射手曖昧期可以非常短，也很快會發現你的缺點
‧喔！射手喜歡有一點挑戰性，所以太快走到一起，會讓射手減去興趣
▎摩羯座♑️
‧曖昧期間還是非常實際
‧別人對自己太好會很不知所措
‧雖然內心很興奮，但訊息對話往往都是句點
‧魔羯很重視承諾
‧即使無心一句話，你會發現魔羯都記住了
‧喔！真的不擅於甜蜜的方式，都是行動式表達喜歡
▎水瓶座♒️
‧每個動作、每句說話都帶有暗示的
‧但當你回應時，又會發現冷漠下來了
‧水瓶在等你主動說喜歡，在等你主動邀約
‧喔！但有時真的是冷掉了，不想曖昧了
▎雙魚座♓️
‧幾乎每一次對話都會讓說雙魚想很多，你這樣說是什麼意思呢？是表示我是你喜歡的人嗎？
‧在你沒有回應的時候，雙魚已經在腦海幻想幾百次了
‧喔！但有時候確實是想多了，其實並沒有被暗示
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
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