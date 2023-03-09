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別惹他們！最擅長「笑裡藏刀」3大星座 表面無害實際心狠手辣

聯合新聞網／ 綜合報導
有三個星座的人，表面無害但凶狠起來可是無人能敵。 圖／pakutaso
有三個星座的人，表面無害但凶狠起來可是無人能敵。 圖／pakutaso

在人際關係中，多半會不想和脾氣暴躁的人相處，感覺一不注意就會踩到地雷，後續處理上相當麻煩，因此會刻意保持距離。但是有些人卻是「笑裡藏刀」，非常懂得隱藏，表面上看起來都無害，但如果真要對付你，卻是比誰都狠，搜狐網列出了以下三個星座，要特別注意別惹到他們了！

牡羊座

熱情開朗的牡羊座，總給人平易近人的印象，很多時候，即時你招惹了他們，他們還是會對你笑笑的，然後就這樣過去了，但是這樣看似無害的牡羊座，其實也有冷酷無情的一面，甚至會讓人感到恐懼。

不打破牡羊座的底線還好，一旦你打破了，他們會馬上翻臉，根本不給你反應的機會，事實上，他們是「隱藏的微笑殺手」，牡羊座本質上就不是好欺負的類型，儘管他們一直表現出溫柔的姿態，但內心的狠辣是無法改變的。

處女座

處女座內心充滿著傲慢，不管他們表面上表現得有多好，你不能懷疑他們狠下心的時候會有多狠，尤其是在原則性上，無論面對誰，他們都不會輕言放棄，有時候翻臉時，他們甚至連親人都不認。

但是處女座絕對不是沒理由就找麻煩，只要是他們不願意做的事情，他們不怕得罪別人，也不在意別人的看法，就是會照著自己的想法勇往直前。雖然他們為人謙虛，不願意和人發生衝突，始終保持一種對世事漠不關心的態度，面對傷害自己的人時，只會用更狠的手段來報復對方，記住，你不找惹處女座，他們就不會招惹你。

巨蟹座

說到巨蟹座，很多人的第一反應就是「好欺負」，因為在人際關係中，巨蟹座一向坦承友善，看起來總是神采奕奕，不過當你深入了解他們後，會發現，他們往往「笑裡藏刀」，表面上看似對人無害，實際上則是心狠手辣。

巨蟹座表面上不想惹事，但也不代表他們不怕事，如果有人不尊重他們，或者任意踩他們底線和尊嚴，他們會瞬間爆發出強大的威脅，這個時候，他們也絕對不會讓對方好過，因此，千萬不要招惹他們，否則，他們一旦決定報復你，你會受到無盡的折磨。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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