十二星座「最愛吃」排行榜！雙子什麼都想吃、這星座「吃得開心最重要」

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聯合新聞網／ 綜合報導
不同的星座，對於吃的要求與花費也不同。圖片來源／ingimage
不同的星座，對於吃的要求與花費也不同。圖片來源／ingimage

民以食為天，19世紀德國統計學家恩格爾，曾經創立「恩格爾指數」，用來計算一個家庭的支出，有多少錢是花在食物上頭。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，羅列哪些星座的人最愛吃，恩格爾指數最高。

第12名 處女座

本來食量就不大，加上個性比較神經質，進而影響到自己食慾。

第11名 天秤座

為了維持外在身材，天秤座不會暴飲暴食。

第10名 魔羯座

因為節儉的性格，在吃的方面當然也會精打細算。

第9名 雙魚座

由於在意他人眼光，所以吃飯時都小口小口地吃，更容易出現剩飯菜。

第8名　巨蟹座

會仔細計算食物的熱量，確保能夠健康飲食

第7名　天蠍座

平常不算特別會吃，不過喝酒後會增加食慾。

第6名　水瓶座

如果到外地旅遊，看見稀奇的食物，會想說別的地方吃不到而大快朵頤。

第5名　獅子座

在講求排場下，獅子座總是會用豐盛的菜餚堆滿餐桌。

第4名　牡羊座

牡羊座習慣肚子還沒餓就先吃，結果容易一不小心就吃太多。

第3名　雙子座

雙子座對吃的好奇心相當旺盛，總是希望在一餐之內，就能品嚐到各式各樣的料理。對他們而言，自助餐簡直就是天堂般的存在，只要難得到了自助吃到飽餐廳，就會想挑戰全餐點都吃過一份。

第2名　金牛座

金牛座愛吃，且認為如果要吃，就要挑好吃的東西才行。像是比起購買便利商店的微波食物，更會選擇新鮮現做的餐點。然而，高品質的料理自然價格不斐，因此也讓他們的恩格爾指數居高不下。

第1名　射手座

個性爽朗的射手座，吃起東西來也毫不客氣。只要是喜歡的東西，那不管來再多都吃得下，點菜就會毫不猶豫地選擇大份餐點。平常吃點心時也沒在省，總是一口氣買很多，讓自己吃得開心最重要。

星座 健康飲食

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