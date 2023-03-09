十二星座「最愛吃」排行榜！雙子什麼都想吃、這星座「吃得開心最重要」
民以食為天，19世紀德國統計學家恩格爾，曾經創立「恩格爾指數」，用來計算一個家庭的支出，有多少錢是花在食物上頭。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，羅列哪些星座的人最愛吃，恩格爾指數最高。
第12名 處女座
本來食量就不大，加上個性比較神經質，進而影響到自己食慾。
第11名 天秤座
為了維持外在身材，天秤座不會暴飲暴食。
第10名 魔羯座
因為節儉的性格，在吃的方面當然也會精打細算。
第9名 雙魚座
由於在意他人眼光，所以吃飯時都小口小口地吃，更容易出現剩飯菜。
第8名 巨蟹座
會仔細計算食物的熱量，確保能夠健康飲食。
第7名 天蠍座
平常不算特別會吃，不過喝酒後會增加食慾。
第6名 水瓶座
如果到外地旅遊，看見稀奇的食物，會想說別的地方吃不到而大快朵頤。
第5名 獅子座
在講求排場下，獅子座總是會用豐盛的菜餚堆滿餐桌。
第4名 牡羊座
牡羊座習慣肚子還沒餓就先吃，結果容易一不小心就吃太多。
第3名 雙子座
雙子座對吃的好奇心相當旺盛，總是希望在一餐之內，就能品嚐到各式各樣的料理。對他們而言，自助餐簡直就是天堂般的存在，只要難得到了自助吃到飽餐廳，就會想挑戰全餐點都吃過一份。
第2名 金牛座
金牛座愛吃，且認為如果要吃，就要挑好吃的東西才行。像是比起購買便利商店的微波食物，更會選擇新鮮現做的餐點。然而，高品質的料理自然價格不斐，因此也讓他們的恩格爾指數居高不下。
第1名 射手座
個性爽朗的射手座，吃起東西來也毫不客氣。只要是喜歡的東西，那不管來再多都吃得下，點菜就會毫不猶豫地選擇大份餐點。平常吃點心時也沒在省，總是一口氣買很多，讓自己吃得開心最重要。
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