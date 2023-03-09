要脫單了！白色情人節「4星座告白成功率高」記得選對地點

白色情人節要到了，在西洋情人節後的一個月，也被大家定義為收到禮物那方要回禮的日子，不過現在並沒有這麼制式，用不同的形式慶祝都是可以的。清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書分享了4個星座，在白色情人節容易告白脫單，有心上人的記得不要錯過好機會了！

Top4：天蠍座

太陽、海王星、水星落入天蠍戀愛宮，顯示天蠍座在白色情人節時刻桃花運大開，若有暗戀中人建議穿著白色衣服，並且前往河濱公園浪漫告白成功機率很高。

Top3：處女座

冥王星順行入了戀愛告白宮位，顯示你的告白智慧很強，能在當天得到愛情靈感與能量，小孟老師建議穿著黑色衣服，並且找個音樂餐聽，點首動人情歌給曖昧中人聽，隨著音樂節奏與環境薰陶告白成功機率能夠有所提升。

Top2：牡羊座

金星與木星入了本命宮，顯示牡羊座在白色情人節愛的指數噴發，太陽能量能加持你的命宮，金星又加持你的桃花，若有欣儀已久的對象，建議多穿水藍色系的衣服，並且可帶對方到山上欣賞璀璨夜景，並且趁著夜空佈滿漫天星星時，向對方深情告白成功機會很高。

Top1：魔羯座

天王星進入魔羯座的戀愛宮位，顯示魔羯座能有好的戀愛發展，3月中受到天王星守護戀愛宮，能在白色情人節裡找回戀愛信心，小孟老師建議可以帶喜歡的人到景觀餐廳或高空餐廳享受美食，享用美食完，你可以拿出禮物給喜歡的人並且送朵白色的玫瑰花，必能擄獲對方的芳心。

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