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社交好累！3星座「天性孤僻」不愛說真心話 朋友超少也沒關係
人多半喜歡跟笑口常開、有禮貌的人相處，這也是好人緣的必備條件，但是人的個性不同，很多人天性孤傲，不喜歡群體活動，甚至給人一種「不合群」的感覺，《搜狐網》專欄整理出以下三個星座就是天生自我主義比較強烈，喜歡獨來獨往，一起看誰上榜了吧！
天蠍座
天蠍座從來不會主動向人搭訕，更不用說是和你交心，他們喜歡把想法藏在心裡，即使是最親近的人也不會全盤托出，天蠍在別人的眼裡有一些交際障礙，很少有人能真正懂得他們的內心，他們的朋友不多，所以大部分的時候，天蠍總是一個人，他們不喜歡交際應酬，也不擅長，所以總是冷眼旁觀別人狂歡，所以在大多數人的眼裡他們是非常孤僻的。
水瓶座
水瓶座最喜歡就是獨一無二的生活，他們自我色彩濃重，喜歡自由自在的生活，他們有著與生俱來的傲氣，因此，他們常常不會主動親近他人，他們喜歡與人保持著不遠不近的距離，擁有著豐富的研究精神，也喜歡嘗試新鮮事物。他們非常注重個人空間和隱私，不喜歡別人打探自己的內心世界，他們習慣了特立獨行，如果別人的話題他們能插入就會說幾句話，但有時插話也可能讓場面冷掉。
摩羯座
摩羯座的人雖然不是個性孤僻的人，只是他們不習慣在任何場合刷存在感，同時也不擅長對別人笑臉迎接，其實在該熱情的時候也不至於冷淡，只是他們想要安靜獨處的時候絕對不會瞎湊熱鬧。摩羯座的朋友不在多、而在於精，他們認為有兩三知己好友就足夠了，他們不僅適應孤獨還可以享受孤獨，因為他們覺得自己獨處時，沒有任何人打擾，才是真正的自己。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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