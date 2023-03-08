快訊

170旗袍辣妹酒店迎賓！竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長翻臉趕人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社交好累！3星座「天性孤僻」不愛說真心話 朋友超少也沒關係

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

人多半喜歡跟笑口常開、有禮貌的人相處，這也是好人緣的必備條件，但是人的個性不同，很多人天性孤傲，不喜歡群體活動，甚至給人一種「不合群」的感覺，《搜狐網》專欄整理出以下三個星座就是天生自我主義比較強烈，喜歡獨來獨往，一起看誰上榜了吧！

天蠍座

天蠍座從來不會主動向人搭訕，更不用說是和你交心，他們喜歡把想法藏在心裡，即使是最親近的人也不會全盤托出，天蠍在別人的眼裡有一些交際障礙，很少有人能真正懂得他們的內心，他們的朋友不多，所以大部分的時候，天蠍總是一個人，他們不喜歡交際應酬，也不擅長，所以總是冷眼旁觀別人狂歡，所以在大多數人的眼裡他們是非常孤僻的。

水瓶座

水瓶座最喜歡就是獨一無二的生活，他們自我色彩濃重，喜歡自由自在的生活，他們有著與生俱來的傲氣，因此，他們常常不會主動親近他人，他們喜歡與人保持著不遠不近的距離，擁有著豐富的研究精神，也喜歡嘗試新鮮事物。他們非常注重個人空間和隱私，不喜歡別人打探自己的內心世界，他們習慣了特立獨行，如果別人的話題他們能插入就會說幾句話，但有時插話也可能讓場面冷掉。

摩羯座

摩羯座的人雖然不是個性孤僻的人，只是他們不習慣在任何場合刷存在感，同時也不擅長對別人笑臉迎接，其實在該熱情的時候也不至於冷淡，只是他們想要安靜獨處的時候絕對不會瞎湊熱鬧。摩羯座的朋友不在多、而在於精，他們認為有兩三知己好友就足夠了，他們不僅適應孤獨還可以享受孤獨，因為他們覺得自己獨處時，沒有任何人打擾，才是真正的自己。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

孤獨 水瓶座 星座

延伸閱讀

婚禮辦起來！這4星座今年結婚運最旺 金牛感情豐富、天蠍決斷年

殺破狼周運勢／射手職場出現重大變化 雙魚收益多荷包滿滿

12星座「難捨舊情人」解析！天蠍易藕斷絲連、這星座覺得「他過得好就好」

12星座是怎樣的人？ChatGPT揭優缺點 牡羊請冷靜、天蠍太獨裁

相關新聞

社交好累！3星座「天性孤僻」不愛說真心話 朋友超少也沒關係

人多半喜歡跟笑口常開、有禮貌的人相處，這也是好人緣的必備條件，但是人的個性不同，很多人天性孤傲，不喜歡群體活動，甚至給人一種「不合群」的感覺，以下三個星座就是天生自我主義比較強烈，喜歡獨來獨往，一起看誰上榜了吧！

財運暢通、異性緣超旺？12星座「3月超級幸運日」別錯過這幾天

由於今年2月連假補班太多，許多人從過年以來一直都感到疲憊不堪。還好，進入3月後，情況改善不少，大家開始有精神為這一年的工作和前途打拼了。科技紫微網現在就來宣布各星座在本月的超級幸運日，要好好把握哦。

婚禮辦起來！這4星座今年結婚運最旺 金牛感情豐富、天蠍決斷年

少年時，總幻想著戀愛結婚應該會怎樣發生，怎樣進行。隨著年齡的增長，看多了世事，慢慢了解到很多事沒有什麼道理，尤其是戀愛結婚之事，幾乎是由緣分和時機決定一切。時機到了，自然就發生了。今天，就讓科技紫微網告訴你，2023年，哪些星座會迎來結婚的最佳時機呢？

農曆2月運勢(下)／分手、扭傷、遇小人...7生肖要注意這些事

想知道農曆二月你的生肖運勢如何嗎？命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆二月份十二生肖月運勢，鼠、虎、馬、羊、猴、狗、豬要注意」，快來看看這七個生肖這段期間要注意哪些事才能開運。

每日星座運勢／射手事業宜勇於爭取 勿顧忌而錯失

2023-03-08牡羊座短評：戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。【整體運★★☆☆☆】單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難

春季戀情盛開！3月星座愛情運勢TOP3 射手「這天後」有人會接近你

三月星辰運行，太陽會在21日進入牡羊座，也是春分之日，隨著春季的正式啟動，愛情的感覺會像一朵朵接二連三萌芽的花朵一樣繁盛，日本網站「占TV」也公布了12星座3月戀愛運勢前三名，快看有沒有上榜吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦