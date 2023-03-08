財運暢通、異性緣超旺？12星座「3月超級幸運日」別錯過這幾天

由於今年2月連假補班太多，許多人從過年以來一直都感到疲憊不堪。還好，進入3月後，情況改善不少，大家開始有精神為這一年的工作和前途打拼了。科技紫微網現在就來宣布各星座在本月的超級幸運日，要好好把握哦。

牡羊座

超級大旺日：5日、12日、21日、30日

5日：財運暢通無阻，有利於金錢運作。

12日：異性緣超級旺，容易得到異性朋友的關照。

21日：充滿收穫的一天，不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

30日：工作效率高，同事間氣氛融洽。

金牛座

超級大旺日：6日、7日、10日、26日、29日

6日：本日宜復合。他人向你承諾之事，也有機會在今日兌現。

7日：桃花正紅，有利行動之日，可抓住機會果斷出擊。

10日：事業運非常好，收穫的同時，也有擔任領頭者的機會。

26日：金錢方面有錦上添花的機緣，得財不費力。

29日：有許多意外收穫，對需要對外交涉的人特別有利。

雙子座

超級大旺日：2日、12日、19日、23日

2日：工作上事事順心，心情多能保持喜悅與愉快。

12日：有否極泰來的好運，只要行動起來就能提升運勢。

19日：財運旺，收穫的多與少則與先前的努力有關。

23日：頭腦非常清晰，做事時能夠掌握重點，效率特別高。

巨蟹座

超級大旺日：2日、3日、13日、19日、22日、25日

2日：財運很旺盛，會遇到可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

3日：對求職者有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。

13日：工作判斷較往常準確，有信心解決以前留下的難題。

19日：異性緣很好，並特別容易得到同事或他人扶持。

22日：充滿機運的一天，出門在外容易得金主幫忙。

25日：是談情說愛的好日子，趁熱打鐵，可一蹴而成。

獅子座

超級大旺日：11日、13日、24日、25日

11日：異性緣佳，出門在外容易遇到財神爺與福神的關照。

13日：有得財的機會，輕輕鬆鬆就有鈔票進入口袋。

24日：愛情加溫日，花點心思送份小禮物或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

25日：存錢的效果明顯，個人財務上有踏實的感覺。

處女座

超級大旺日：4日、5日、7日、20日

4日：令人羡慕的財運，正財偏財都有。

5日：頭腦靈活，能隨機應變，會有出色的表現，易獲得讚賞。

7日：愛情運極佳，別悶在屋子裡，緣分就在觸手可及的地方。

20日：財富回收期，先前辛勤的耕耘，今日終於開花結果。

天秤座

超級大旺日：1日、4日、5日、11日、19日、25日

1日：容易遇到優質的交往對象，享受被人呵護的滋味。

4日：財富回收期，先前辛勤的耕耘，今日終於開花結果。

5日：桃花運很強的一天，你散發的氣質容易吸引異性的目光。

11日：思維敏捷，提出的意見易受認同和採納，要好好把握時機。

19日：樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事。

25日：有意外的驚喜，例如：中獎、收紅包或禮物等等。

天蠍座

超級大旺日：9日、18日、20日、24日、27日

9日：愛情運旺，別板著臉，表情自然一些並加上微笑，愛神就會眷顧你。

18日：小財不斷，收入可觀。也有進大財的跡象，但還得一步步來。

20日：很有想法、收穫頗多的一天。

24日：得財自然而且順利，即使遇到麻煩也能受貴人相助而逢凶化吉。

27日：事業有實質進展，尤其是遇到瓶頸時，會有明顯突破。

射手座

超級大旺日：5日、11日、14日、18日、27日

5：恩怨化解日，趁今日好好的溝通吧。

11日：有憑空得利的機會，而且易知足，得了小財也能開心。

14日：易得到他人幫助，順利完成，可別忘記了感謝。

18日：戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。

27日：財運不錯，只要勇於開口，多能心想事成。

摩羯座

超級大旺日：12日、17日、19日、21日

12日：戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽示愛吧。

17日：令人羡慕的財運，正財偏財都有。

19日：異性緣很棒，容易遇到追求者，或是得到異性的幫助。

21日：財運不錯，出門在外易遇到有地位的富豪，利於出外洽商。

水瓶座

超級大旺日：2日、6日、9日、27日

2日：身邊有異性主動關心你，多留意周圍異性朋友，會有新發現。

6日：工作順利，有機會得到長輩的照顧。

9日：適合談情說愛，若有暗戀對象，趁今日勇敢的表達愛意吧。

27日：工作熱忱高，願意吃苦，因此收穫也多。

雙魚座

超級大旺日：2日、4日、10日、12日、28日、29日

2日：口才佳，人際關係運高漲。

4日：工作實力大為發揮，令人矚目，並受到賞識。

10日：工作精力旺盛，辦事效率大為提高。

12日：小財不斷，有利拓展人脈、或尋找合作夥伴。

28日：工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識。

29日：適合與心上人密切的互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

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