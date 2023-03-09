笨蛋走開！4星座喜歡「比自己強的人」處女無法降低標準、天蠍沒有耐心

不知道你有沒有注意到，在感情世界裡有很多找不到對象的人，並不是自身條件有多差，而是條件很好又不願屈就的人。撇開物質追求不論，這些人潛意識裡的心態，其實是想要找到比自己更優秀、能降伏得住自己的人。在12星座裡，有4個星座就是這種典型！你猜得到是哪4個嗎？科技紫微網接下來就為你揭曉答案。

1、處女座

對處女座來說，他們實在沒有辦法降低標準，找一個樣樣都不如自己的人過日子。你怎麼能要求一個事事力求完美的人，在感情這件事情上退而求其次，這無疑於是故意去踩他們的雷區啊。

處女的高眼光，確實會讓他們在對另一半的選擇上無比苛刻。不管是外貌、人品、個人實力、家庭，通通都在他們的考慮範圍裡。有時候你愛慕一個處女座對象，卻得不到對方回應，這時或許你就要反省一下，自己是否真的是他眼裡的理想伴侶。雖然很殘酷，但這就是事實。

處女座的守護星是水星，又屬於變動星座，所以他們的思維和口才都是快捷型的，能力當然也差不到哪裡去。他們喜歡那種能讓他們從對方身上學到東西的人，讓雙方一起進步，一起成長，這才是處女座理想中的感情模式。

2、水瓶座

對水瓶座而言，他羨慕的強者定義是很廣泛的。對方的能力不見得要有多突出，但足夠強大的內心和足夠穩定的情緒，卻是必要條件。很多人無法讓水瓶的心熱起來，真的不是因為他們的條件有多差，而是他們沒有觸及水瓶內心最深處，沒有辧法看到水瓶在一段關係裡最真實的情感需求。

不少人覺得水瓶愛玩弄感情，是忽冷忽熱的高手。其實真相卻是水瓶本身缺乏控制情緒的能力，與人相處時容易給人隨意、讓人捉摸不透的感覺。雖然他們自己也不喜歡自己這一點，卻又很難改掉這個毛病。

水瓶比誰都清楚，他們最需要一個比自己情緒更穩定、心理素質更強大的人進入他們的生活，降伏他們，給予他們安全感。這就是水瓶想要的強者。

3、天蠍座

天蠍座自帶氣場，往人群中一站，就能讓大家覺得這人不簡單。能站在天蠍座旁邊的人，自然也要有與之匹敵的氣場。天蠍座喜歡跟聰明人打交道，對待笨手笨腳的人，通常沒有什麼耐心。

有人會說：天蠍座不喜歡另一半壓在他們頭上。必須承認，天蠍座確實討厭被人控制，但如果你能控制住天蠍，那你一定很不簡單。天蠍座面對這種絕對的壓制，其實是很享受的。無論男女天蠍，「霸氣總裁」的壓制法，可是他們從小就幻想著的模式呢。

當然了，只有你比天蠍更強時，他們才會心甘情願地受你駕馭。這樣子，他們在滿足自己的慕強心理的同時，還能夠逼自己成長。對天蠍而言，向下相容的愛，或許浪漫，但不持久。帶著崇拜的愛，才會長久散發光與熱。

4、摩羯座

摩羯的愛情總是帶著苦悶的色彩，因為土象星座的人都很實際，摩羯尤其如此。摩羯需要考量權衡的方向太多了，性格合不合適，有沒有上進心……不管理由多麼五花八門，總結成一句話就是：對方夠不夠優秀。

摩羯對於自己所追求的東西是很執著的。就算他真的下定決心，選了個「他可以接受但就是不那麼優秀」的對象，內心深處還是會有不甘。摩羯是個不停追逐「更好」的那種人，所以最能吸引他的對象是有腦子、有鋒芒、能力突出，在自己的領域發光發熱的人。

最常發生在摩羯身上的愛情悲劇，就是摩羯進步了，但摩羯的另一半卻停滯不前，結局必然是兩人漸行漸遠。想要摩羯的目光一直都追隨你，你只能讓自己不斷成長。

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