農曆2月運勢(下)／分手、扭傷、遇小人...7生肖要注意這些事

想知道農曆二月你的生肖運勢如何嗎？命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆二月份十二生肖月運勢，鼠、虎、馬、羊、猴、狗、豬要注意」，從命理學角度，農曆二月是從國曆3月6日到國曆4月5日，快來看看這七個生肖這段期間要注意哪些事才能開運。

▎屬鼠／多參加婚禮

紅鸞星入座，一則以喜一則以憂，單身或還沒結婚的人，可以感受到桃花的能量與氛圍，如果不想戀愛想衝刺財運，「人脈通錢脈」，可以把桃花能量轉換成貴人能量，建議廣結善緣，帶來好的財運。憂的是，夫妻或情侶若感情有狀況，容易斷捨離感情。

太陰星入座，對女生來好是好的。太陰「利女不利男」，女生運氣節節高升。男生家裡若是有喜訊，也可以逢凶化吉。建議多參加親友婚禮或是滿月禮，多沾沾別人的喜事，有喜無災。有一顆六害星，讓你特別容易遇到豬隊友、老鼠屎。工作上建議相信直覺，千萬不能完全相信別人，請親力親為。

開運色是粉紅色、亮色系衣服，可以戴粉晶、血珀、亮晶晶的寶石。可以拜作明佛母，遇貴人遠離小人，讓姻緣桃花滿願。想求良緣也可拜月老，其他可以拜觀音菩薩。

老師建議，屬鼠的人多參加親友婚禮，多沾沾別人的喜事，有喜無災。圖片來源/ingimage

▎屬虎／多曬太陽

太陽星入座，代表逢兇化吉，「利男不利女」，男生要多衝刺事業，或是要考試功名，都是好的。女生會比較辛苦，有很多責任突然落在身上，因為平常有能力，會有很多人來拜託妳。建議廣結善緣，在工作上、生活上做好口碑，就會「以名帶利」得到好財運。太陽利於事業轉換，如果想要轉換跑道，或是轉調部門都有機會。

可以多曬太陽，得到正能量。儘可能不要去穢氣比較重的場所，如果不得已非要去醫院、出入喪家，回來也要除穢，避免穢氣影響精神狀態和健康。當心有無妄之災，譬如朋友有負面行為或念頭，不可以隨喜他們。如果知道了，卻不阻止他去做壞事，也可能形成共業迴向到你。

開運可以多穿綠色、水藍色，可以配戴綠色寶石、綠琥珀、海藍寶、黑曜石。可以祈求綠度母除障礙，關關難過關關過。

▎屬馬／別太寵小孩

福德星入座，一切逢凶化吉。如果平常就有廣結善緣累積福報，或努力工作，就會有好的結果。如果之前沒有廣結善緣，貪得無厭，這個月也可能有業力反撲。福德星是大吉星，如果仍出現挫折、破財、人際失和，可能是在提醒你要自我反省，累積智慧。

有天喜星，可能會懷孕生子、求婚、結婚，這個月如果發生好事，建議請客、佈施，廣結善緣。另外如果小孩或晚輩屬馬，不要太寵他們，可能會不乖，建議要教小孩先付出才能得到資源，不勞而獲會有反效果。

開運可以穿紅色系的衣服，身上可以結紅線，五色繩、帶血珀。可以拜文關公開智慧，拜文昌求好運氣。

▎屬羊／注意行車安全

逢三合年三合月，之前可能有官非、有小人和被誤解，一切塵埃落定，會有好結果，成為好的斷捨離。二月是重生月，重啟希望，告別一切的苦。

還有將星，會想衝刺工作，甚至想換跑道，如果覺得工作上有瓶頸，建議先學第二專長或是學習工作以外有興趣的事，而不是衝動直接離職。如果30歲以下年輕人直接轉換跑道無妨，但稍微年長的人請三思，保本優先，先穩定學習，無論如何不要衝動投資或是合夥開創新事業，容易有不好緣分。

注意行車安全，身體老毛病容易舊疾復發，可以開刀。可能有意外血光，建議多捐血、行善布施。

開運可穿黃色系衣服、黃水晶、金珀、蜜蠟，可以拜土地公。

▎屬猴／當心跌倒扭傷

紫微龍德星入座，代表掌握實權，工作上小人自動遠離，排除障礙，關關難過關關過。這個月有小確幸，財運轉好，一切事情都在掌控中。但要當心大喜大悲，有好事不要驕傲，多布施。

有六害星，工作上容易遇到豬隊友，重要的工作不要假手他人，要親力親為。當心會有筋骨傷痛、跌倒、扭到、骨折、閃到腰等病痛，走路不要太急，屬猴長輩走路更要特別當心。

開運可以穿金戴銀，白水晶、黃金、鑽石，會發出閃亮亮光芒的飾品都開運，可以拜觀音菩薩逢凶化吉。

老師建議，屬猴的人走路不要太急，避免扭傷摔倒。圖片來源/ingimage

▎屬狗／多聽別人建議

容易損失財物，可能落東落西損失財物，建議多控制自己慾望，注意錢財耗損。

有死符星，不要去磁場混亂的場所，盡量別進出醫院、喪家，會影響運氣。

有月德星，要多聽長輩或過來人的建議，不要太執著自己的想法。屬狗的長輩也不要倚老賣老，重點就是多聽別人說。總之就是多吸取別人的經驗，先聽，不要急著說。遇到貴人機會很多，要謙卑多聆聽。身段放柔軟後，會發現機會變多，不要強出頭，以退為進，就會得到要的東西，化解障礙。

開運可以穿黃色、紅色衣服，黃水晶、金珀、蜜蠟、黃玉、黃色鑽石，建議拜土地公。

▎屬豬／容易遇小人

全新的開始，逢將星、三台，可能驛馬星動，工作上會有新環境、新改變，可能會有新任務出現，會是新的挑戰。要調整好心態，做好準備才能有所成長。工作可以加把勁，事業能量蠻強的。可能會感受到壓力，會因為家庭責任而更努力，可以兼職、多學第二專長、斜槓人生。但要注意，假設要簽約、買賣，條款要看清楚，因為有官府星，代表容易因為忽略小細節產生糾紛、官司。

五鬼星代表小人，做事請你要走正道，不要走捷徑、偷雞摸狗，會容易有小人出現。不要給機會讓人抓你小辮子，就會成就大事。業務工作可多衝刺，會有很好的績效。

開運可穿藍色系、黑色系衣服、海藍寶、黑珀、黑曜石，多求觀音菩薩，保佑平安。

老師提醒，屬豬的人工作上會有新挑戰，但要走正道，以免小人抓你把柄。圖片來源/ingimage

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