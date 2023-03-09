「12星座難相處」雷點曝光...雙子討厭愛講話的人？魔羯討厭你問這個
你常常覺得12星座很難相處？其實因為你踩到他們的雷點。占星師12talks在Ig分享「如果你覺得XX座很難相處...」系列文章，分享12星座會因為哪些事情，讓他們顯得很難相處。
▎白羊座♈️
‧你講話太慢
‧沒事不喜歡閒聊
‧白羊愛臭臉而已
‧這話題可以跳過
‧不好玩
▎金牛座♉️
‧因為金牛根本不喜歡你
‧與你不熟 你卻批評金牛
‧不熟裝熟
‧你自以為很幽默
‧你碰了金牛喜歡的食物
▎雙子座♊️
‧因為你真的很無聊
‧你不讓雙子表達自己
‧不懂裝懂
‧你超自我中心的
‧你一直講話一直講話一直講話
▎巨蟹座♋️
‧因為巨蟹心情不好
‧你不聽巨蟹的叮嚀
‧巨蟹覺得你在炫耀
‧你態度不好啊
‧你過分熱情
▎獅子座♌️
‧因為你搶了獅子的光芒
‧獅子欣賞你 同時覺得你比較好
‧你傷害到獅子的自尊心
‧你是獅子的假想敵
‧突然社交恐懼
▎處女座♍️
‧處女座只是沒有表情
‧沒有做好情緒管理
‧其實處女座不想理會你
‧講話不講重點
‧就是要擺出不好相處 所以別來煩我
▎天秤座♎️
‧因為天秤沒睡飽
‧你說了不合時宜的話
‧講話太大聲
‧無禮的人
‧你和天秤熟了 不用假裝客氣
▎天蠍座♎️
‧因為你對天蠍有偏見
‧無道理的身體接觸
‧第一句就問天蠍的隱私
‧遇到不公不義的事情而你退縮了
‧不為什麼 就是難相處
▎射手座♐️
‧因為射手想離開現場
‧對話感到尷尬
‧同一件事講了兩次
‧你有點蠢
‧在生氣
▎摩羯座♑️
‧因為魔羯正在認真中
‧不要問廢話拜託
‧其實沒有很熟
‧真的只是沒有表情而已
‧一直問魔羯是不是在不爽 問到真的不爽
▎水瓶座♒️
‧因為你太認真了
‧沒有要人人好
‧水瓶就是難搞
‧你不懂水瓶的幽默
‧水瓶才覺得你難相處
▎雙魚座♓️
‧因為是真的
‧雙魚不喜歡你喔
‧你有點浮誇
‧被雙魚發現你講一套做一套
‧對彼此有誤會
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
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