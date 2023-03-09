「12星座難相處」雷點曝光...雙子討厭愛講話的人？魔羯討厭你問這個

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聯合新聞網／ 綜合報導
不同星座的人都有自己的雷點，如果你發現自己突然被討厭，可能就是因為你踩到他們的雷點了。圖為互相討厭示意圖。圖片來源/ingimage
不同星座的人都有自己的雷點，如果你發現自己突然被討厭，可能就是因為你踩到他們的雷點了。圖為互相討厭示意圖。圖片來源/ingimage

你常常覺得12星座很難相處？其實因為你踩到他們的雷點。占星師12talks在Ig分享「如果你覺得XX座很難相處...」系列文章，分享12星座會因為哪些事情，讓他們顯得很難相處。

▎白羊座♈️

‧你講話太慢

‧沒事不喜歡閒聊

‧白羊愛臭臉而已

‧這話題可以跳過

‧不好玩

▎金牛座♉️

‧因為金牛根本不喜歡你

‧與你不熟 你卻批評金牛

‧不熟裝熟

‧你自以為很幽默

‧你碰了金牛喜歡的食物

▎雙子座♊️

‧因為你真的很無聊

‧你不讓雙子表達自己

‧不懂裝懂

‧你超自我中心的

‧你一直講話一直講話一直講話

▎巨蟹座♋️

‧因為巨蟹心情不好

‧你不聽巨蟹的叮嚀

‧巨蟹覺得你在炫耀

‧你態度不好啊

‧你過分熱情

▎獅子座♌️

‧因為你搶了獅子的光芒

‧獅子欣賞你 同時覺得你比較好

‧你傷害到獅子的自尊心

‧你是獅子的假想敵

‧突然社交恐懼

獅子座就像女王，不喜歡別人搶了自己的風采。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
獅子座就像女王，不喜歡別人搶了自己的風采。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

▎處女座♍️

‧處女座只是沒有表情

‧沒有做好情緒管理

‧其實處女座不想理會你

‧講話不講重點

‧就是要擺出不好相處 所以別來煩我

▎天秤座♎️

‧因為天秤沒睡飽

‧你說了不合時宜的話

‧講話太大聲

‧無禮的人

‧你和天秤熟了 不用假裝客氣

▎天蠍座♎️

‧因為你對天蠍有偏見

‧無道理的身體接觸

‧第一句就問天蠍的隱私

‧遇到不公不義的事情而你退縮了

‧不為什麼 就是難相處

▎射手座♐️

‧因為射手想離開現場

‧對話感到尷尬

‧同一件事講了兩次

‧你有點蠢

‧在生氣

▎摩羯座♑️

‧因為魔羯正在認真中

‧不要問廢話拜託

‧其實沒有很熟

‧真的只是沒有表情而已

‧一直問魔羯是不是在不爽 問到真的不爽

▎水瓶座♒️

‧因為你太認真了

‧沒有要人人好

‧水瓶就是難搞

‧你不懂水瓶的幽默

‧水瓶才覺得你難相處

▎雙魚座♓️

‧因為是真的

‧雙魚不喜歡你喔

‧你有點浮誇

‧被雙魚發現你講一套做一套

‧對彼此有誤會

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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