春季戀情盛開！3月星座愛情運勢TOP3 射手「這天後」有人會接近你

三月星辰運行，太陽會在21日進入牡羊座，也是春分之日，隨著春季的正式啟動，愛情的感覺會像一朵朵接二連三萌芽的花朵一樣繁盛，日本網站「占TV」也公布了12星座3月戀愛運勢前三名，快看有沒有上榜吧！

第三名：獅子座

即使回想到過去的經歷，你也會逐漸堅強，踏出新步伐，也許是回顧了過去，才會產生迎接新未來的熱情，對於那些無望的戀情，應該劃下句點了，尋找全新的邂逅，無論如何，要挑戰嘗試，有很大的機率可以成功。

第二名：射手座

進入三月，值得期待的事情越來越多，除了聯繫想見的人外，還有更多時間去計劃未來，將精力集中在想要嘗試的事物上，這種心態會讓你的表情變得更加開朗，也會讓你成為比平常還要有吸引力的人。3月20日以後，可能會有人想主動接近你，記得多保持微笑。

第一名：牡羊座

好運的木星和愛與美的金星在牡羊座，為三月拉開序幕，隨著日子一天一天暖活，牡羊座愛情的力量也會越來越強，總有那麼一刻，你會意識到愛一個人對你來說很重要，也很有一見鍾情的可能，或是喜歡上現實中從未謀面的人，是時候動起來了，對自己的心誠實吧。

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