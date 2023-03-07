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4生肖注意！2023上半年「職場犯小人」第一名衰爆恐被打入冷宮

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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人多少都有遇到小人的經驗，小人總是會想盡辦法阻礙你，無中生有，讓人一頭霧水當中就背了黑鍋，塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，2023上半年有4個生肖要特別注意「職場小人纒身問題」，以及容易犯小人的農曆月份，這些生肖的朋友們要注意了。

第四名：生肖羊

上半年的生肖羊特別引人注目，遭人眼紅的主要原因，就是才華過於洋溢丶奔放丶搶眼，而招到身邊小人的妒忌，一有機會就想搬弄你的是非，離間挑撥，讓你感到無奈，在一片看似順風順水的事業推展中，埋下的這些阻礙，多少會影響了職場運勢。 「明槍易躲，暗箭難防」往前衝刺的同時，也要多加注意，別留下把柄，落人口舌。上半年要小心小人來犯的農曆月份：四月、六月。

第三名：生肖豬

上半年的生肖豬在職場上可能會受盡委屈。這主要是因為誤信了小人讒言而背了黑鍋。平時就容易相信別人的你，特別容易被別人再三遊說而信服小道消息，一但收集到過多的錯誤資訊後，就做出錯誤的判斷，或介入不必要的紛爭，進而導致嚴重的金錢損失，百口莫辯、苦楚自吞，不可不防。上半年要小心小人來犯的農曆月份：四月、五月。

第二名：生肖虎

因上半年整體運勢偏弱，導致氣場不足的射手座，特別容易被人欺負，被身旁的人瞧不起！ 「虎落平陽被犬欺」的敘述，正是貼切的描述了此時此刻的你。有可能是換到一個新的單位，被視為新手，或接手一個並不這麽熟悉的新工作，又或者遇到了指高氣昂的新主管，對方散發著強大的氣勢，情勢所逼，寄人籬下的你，就只能成為小媳婦被人欺負。上半年要小心小人來犯的農曆月份：四月。

第一名：生肖兔

上半年的生肖兔小伙伴，在職場上可能要習慣一下「懷才不遇、蓄意刁難、被潑冷水」的感受。你本身是富有夢想、才華的，對新的一年必然也有很好的企圖心丶有很多的計劃，但這些夢想在上半年並沒有辦法得到好的舞台發揮。工作中主要是領導聽信流言而把你打入冷宮。提出新的想法見解、工作方案時也受刁難。上半年你就好好蟄伏著丶蹲著，安撫好主管身邊的紅人，等待下半年時機一躍龍門。上半年要小心小人來犯的農曆月份：二、三、四月。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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