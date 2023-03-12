殺破狼周運勢／射手戀愛進度飛快 2星座「發生意外機率高」要當心

殺破狼2023年3月13日～3月19日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的天王星相位良好，網拍一些舊書或ＣＤ會賺到不少零用錢，想不到自己過去買的東西還挺有價值的。某些白羊座則是接到一些臨時性的兼職或案件，有不錯的報酬進帳。

人際關係方面，土星離開人際關係宮位，經過社會、職場的磨練後，會在人際關係上比較圓滑，推掉一些不必要的交際應酬後，生活也變得單純，可避免掉許多麻煩。

本週須注意的部分

工作運方面，在命宮的金星受到志業宮位的冥王星影響，上司、主管或老闆掌控欲過度，下班時間奪命連環扣，休息時間被佔用，甚至連員工、下屬的私生活都要過問，感到困擾。

感情運方面，在命宮的金星受到冥王星影響，某些追求者對你表現出強烈的佔有慾，還沒交往就開始關注你的交友狀況，覺得對方是恐怖情人。有穩定關係的白羊座，覺得對方會限制自己很多瑣事，覺得談戀愛後的生活失去了自由。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，土星離開了志業宮位，正在工作閒置的過渡期，會趁這段時間好好休養生息，迎接下一個挑戰。某些金牛座目前正在尋覓新的工作，會有年長的貴人引薦，找到不錯的職缺。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的金星受到冥王星影響，暗戀的對象與你的生活圈越來越遠，過度執著使自己陷入想見而不能見的痛苦中。某些金牛座則是希望與遠距的曖昧對象保持聯絡，卻逐漸覺得對方的個性變了。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到在人際關係宮位的太陽、水星、海王星影響，會被一些看似專業的人士欺騙，利用話術，讓你付出許多金錢，事後回想對方的話，才發現自己花了很多冤枉錢。

人際關係方面，太陽、金星、海王星合相在人際關係宮位，受到火星影響，同時土星也進入了人際關係宮位，不經一事，不長一智，被某些品格不佳的人欺騙之後，才會知道自己個性上的弱點，這會是很痛的領悟。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，參加各種活動，與資訊交流，會結識許多重要的人脈，對自己工作與生活有很大的幫助。某些雙子座則是有機會認識名人，對方也是你崇拜的對象，感覺十分榮幸。

本週須注意的部分

工作運方面，水星、太陽、海王星合相在志業宮位，受到命宮的火星影響，同時土星也進入了志業宮位，一人身兼好幾人的工作，被公司壓榨，每天都加班到很晚，已經到了極限，會想辭掉工作，轉換跑道。

健康運方面，在命宮的火星受到水星、太陽、海王星影響，工作嚴重過勞，體力不堪負荷，容易罹患急性疾病。這段時間依然要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，並要當心人身安全。

感情運方面，進入心靈宮位的金星受到在慾望宮位的冥王星影響，雖然目前與喜歡的人在心靈層面上非常契合，親密關係上卻無法滿足你，感到有些缺憾。某些雙子座會以身體接觸的感覺確認與暗戀對象之間的情感，結果卻是失望的。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，除了正職外，臨時性的兼職工作也非常多，甚至已成功經營成為新的副業。某些巨蟹座會進入具前瞻性的產業或企業工作。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，發現與某個孤僻的邊緣人有共同的興趣，兩人自成結界，每天研究旁人無法理解的事物。某些巨蟹座則是會加入一個思想前衛的團體，希望能改變社會或世界中不合理的陋習。

本週須注意的部分

學業運方面，太陽、水星、海王星合相在學業宮位，受到火星影響，報告、作業或是論文的產出面臨困難，每天熬夜研究功課，卻似乎沒有實際的成效，課業壓力十分沈重。某些巨蟹座修習的重要科目成績不佳，有被當掉的危機。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到金星影響，常常因為臨時需要加班，而取消與情感對象重要的約會，引發對方的不悅。單身的巨蟹座在挑選對象時會考慮對方的職業與收入，但能符合自己所設條件的人少之又少。

獅子座：

整體運勢

學業運方面，木星持續在學業宮位行進，在學業上的表現優異，論文或報告受到指導者或學校的重視，甚至會登上重要期刊。某些獅子座則是在海外當交換學生或是留學，受到異國的文化洗禮，內心感到奔放許多。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽、水星、海王星合相在財務宮位，受到人際關係宮位的火星影響，當心被詐騙，或是與某些人發生金錢糾紛，損失的不僅僅是金錢，還有對人的信任感。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到太陽、水星、海王星影響，有些專業能力被親朋好友無償利用，對方還覺得理所當然，感嘆友情很廉價，自己沒有受到他人的尊重。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到在海外宮位的金星影響，無法與外國客戶溝通順暢，工作執行也變得很困難。某些獅子座到偏遠的地區出差，生活機能不便，感到水土不服。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，木星持續在財務宮位行進，會獲得一筆賠償性的資金，雖然過程不太愉快，但至少能獲得合理的回饋。有投資習慣的處女座，不論任何投資項目都能獲利，目前會是身家最富有的時期。

學業運方面，在學業宮位的天王星相位良好，擔任學校重要的幹部，對於不合理的校風提出改革，也會使得學習環境獲得改善。某些處女座則是會獲得與外國學生交流的機會，也因此結識許多來自異國的新朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的太陽、水星、海王星影響，上司、同事、老闆都很廢，只會出張嘴，讓你疲於奔命，似乎整個公司只有自己一個人在工作。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到金星影響，即便是公務所需，對於喜歡的對象與他人有肢體接觸都難以接受。某些處女座處在開放式的情感關係中，但其實自己並不能接受這樣的交往方式，只是想把對方留在身邊而已。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，木星在感情宮位行進，情感關係穩定下來，兩人正一起計劃未來，會想同居，或是以結婚為前提交往，某些天秤座正在張羅自己的喜事、籌備婚禮。

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離不良相位的影響，會有一筆臨時性質的收益進帳，金額蠻多的。有投資習慣的天秤座，投資標的指數突然飆升，短線可期，本週可選在相對高點獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、水星、海王星合相在工作宮位，受到海外宮位的火星影響，會需要與許多海外人士接觸，但雙方語言溝通不良，容易發生誤會。某些天秤座需要到偏僻的國家出差，差旅待遇不佳，感到十分勞累。

健康運方面，太陽、水星、海王星合相在健康宮位，同時土星又進入健康宮位，皮膚、牙齒、筋骨會需要長期治療與矯正，或是有慢性疾病的徵狀浮現。當心著涼感冒或是病毒感染，引發心血管與呼吸系統方面的問題。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，木星在工作宮位行進，專業能力受到肯定，會被較大的機構或組織延攬，以較佳的待遇受到聘雇。某些天蠍座則是會接到一個受人矚目的案件，若是好好表現，可穩固職場的地位。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的太陽、水星、海王星受到火星影響，與戀愛對象在肉體關係或金錢借貸相關的問題糾纏不情，甚至因此造成反目。某些天蠍座的小孩與寵物的身體狀況不佳，會花很多錢在醫療費用上。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星受到在工作宮位的金星影響，參加員工旅遊，或是與戀愛對象一起出遠門渡假，容易遇到掃興的事件，甚至跟同行者吵架，旅程不是太愉快。

學習運方面，在學習宮位的冥王星受到在健康宮位的金星影響，某些重要的課程，因為身體狀況不佳，必須請假，學習因此發生斷層，日後影響嚴重。某些天蠍座則是考試成績不佳，必須補考。

射手座：

整體運勢

感情運方面，木星持續在戀愛、子女宮位行進，與戀愛對象進展迅速，雙方正在熱戀階段。感情穩定或已經結婚的射手座，懷孕機率高，與喜歡的人期待著新生命的誕生。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，會雷厲風行改變職場上不合理的制度，處理問題時可獲得更多彈性。某些射手座在有限的資源內完成任務，令職場中的人刮目相看。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的太陽、水星、海王星受到火星影響，家庭目前處在十分混亂的狀態，除了某些成員因為身體狀況不佳，需要照顧之外，住宅也有一些問題需要維修，感到身心俱疲。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到金星影響，為了戀愛對象、小孩、寵物、追星，或是一些娛樂活動，生活開銷超支，存款幾乎用盡，需要舉債才能維持生計。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的天王星脫離不良相位影響，喜歡的人、小孩、寵物，會做出令你驚喜的事情，感到心暖。單身的摩羯座會突然煞到新的偶像，或是被毛小孩收編，有些不知所措，但心情卻很喜悅。

家宅運方面，木星持續在家宅宮位行進，許多令你擔憂或操心的家庭、住宅問題會一一得到滿意的結果，生病的家人健康狀況也會轉好。某些摩羯座則是會搬家到環境較佳的社區居住。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到太陽、水星、海王星影響，有許多雜事不斷需要外出辦理與解決，每天都十分疲累。某些摩羯座在職場盡心盡力，卻被一些莫須有的流言蜚語所影響，感到心寒。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，相位不良，工作嚴重過勞，需要長時間休息。注意交通安全，一旦受傷，需要花很多時間復健。注意當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。

水瓶座：

整體運勢

學習運方面，木星在學習、考試宮位行進，遇到了優秀的指導者，幫助自己補強很不拿手的科目，成績突飛猛進。某些水瓶座則是因著自己的特殊專長，代表學校參加競賽，有亮眼的表現。

旅遊運方面，木星在旅遊宮位行進，會有很多到外地旅遊、出差、參加各種活動的機會，食宿都非常高級，還會發現很棒的私房景點。某些水瓶座則是常常受到廠商招待，可到新開幕的旅店享受住宿體驗。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到金錢宮位的太陽、水星、海王星影響，會花很多金錢討好戀愛對象，但這些付出被當成理所當然，令你感到不愉快。單身的水瓶座則要當心在網路交友被詐騙。

金錢運方面，土星進入金錢宮位，同時在金錢宮位的太陽、水星、海王星受到火星影響，預期外的開銷增加，存款一直在減少，對經濟狀況感到焦慮。某些水瓶座則是在戀愛、小孩、寵物、追星相關的事物上花太多錢，生活費被壓縮。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，木星持續在金錢宮位行進，會有一些臨時性的兼職，報酬十分優渥，可增加許多額外的收入。某些雙魚座目前收入比過去增加許多，存款增加，經濟狀況穩定許多。

學習運方面，在學習宮位的天王星脫離不良相位的影響，會遇到作風較為先進的指導者，用全新的觀點或方式教學，不拿手的科目突然茅塞頓開。已經出社會的雙魚座，則是對一些新型態的知識產生興趣，而去找學習的管道。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到命宮的太陽、水星、海王星影響，家宅有許多混亂的問題必須一一解決，但家人有時不太配合，讓你覺得心煩。某些雙魚座常被鄰居噪音困擾，甚至與對方撕破臉吵架。

健康運方面，太陽、水星、海王星呈現合相，需特別當心病毒感染及保暖，此時容易感染呼吸系統的疾病，睡眠也因此受到影響，此外，要注意心血管方面的問題，有心悸、暈眩的症狀時，不要輕忽。

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