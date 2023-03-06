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威力彩飆11.5億！驚蟄「3生肖財運旺爆」2購買吉時曝光
威力彩頭獎連摃13期，今天（6日）晚上開的頭獎預估上看11.5億，剛好又碰上了節氣「驚蟄」，也是太上老君、九天玄女聖誕，可說是好日子。清水孟國際塔羅小孟老師指出，今天財運的方位為南方，最有偏財運的生肖為屬狗、猴、羊的朋友，並且曝光了購買的「良辰吉時」，想試試手氣的民眾，不妨參考看看，但要量力而為，切勿過度投注。
Top3：屬狗
屬狗不論是正偏財，都會提升很多。只要事業上好好的積極努力，業績獎金或紅利，都能夠有機會獲得；而若有閒錢，不妨去小試個手氣，贏得一些額外的財富，也是不錯的方式，但應當拿捏好分寸才是。
Top2：屬猴
屬猴這段時間，好奇心也比較強，學習上會有比較好的成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發出副業，多一份新的收入，想要偏財的人可以刮一下刮刮樂說不定會中到不錯的獎項。
Top1：屬羊
屬羊的人天生就敢衝敢拚，對於困難與挑戰，整個人更加有自信與勇敢，事情不止有自己的主張，也能照自己的想法進行。你的熱情與信念，更顯得有領導者的魅力，能帶來財務上的收益，也更加的說服力，能使別人為你辦事，或引來貴人相助。
小孟老師也透露，買氣最旺吉時為「下午13:00-15:00」、「晚上7:00-8:00」，最佳方位則是「南方」，建議可尋找住家或辦公室南方的投注站下注會更有財運。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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