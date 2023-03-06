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口罩鬆綁！一張圖曝「12星座不戴口罩的樣子」天秤狂自拍、處女很謹慎

聯合新聞網／ 綜合報導
今天校園放寬口罩規定，教育部也打趣12星座不戴口罩的樣子。 圖／本報系資料照
今天校園放寬口罩規定，教育部也打趣12星座不戴口罩的樣子。 圖／本報系資料照

隨著疫情降溫，中央流行疫情指揮中心口罩鬆綁政策，從今天起學校、幼兒園、課照中心、補習班等，不強制戴口罩，由師生自行決定戴不戴，教育部臉書也在3日貼出一則有趣的貼文，揭露12星座不戴口罩的樣子。

今天校園放寬口罩規定，教育部也打趣12星座不戴口罩的樣子。圖／教育部
今天校園放寬口罩規定，教育部也打趣12星座不戴口罩的樣子。圖／教育部

【3/3-3/9星座運勢週報】


3/7開始土星從水瓶移動到雙魚，即將帶來新的變化，我們來看看這個星象會對星座造成什麼影響：
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水象星座的同學


生活將會發生一些變化，像是今天起校園口罩鬆綁。面對變化，不要害怕展露真實的自己。
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火象星座的同學

可能會想要調整生活，像是今天起校園口罩鬆綁，開始思考如何面對這樣的變化。
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土象星座的同學


校園口罩鬆綁，也許會帶動你的人際關係，認識同學不戴口罩的樣子，建立新的交流。
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

風象星座的同學

校園口罩鬆綁，有機會開啟不太一樣的生活，剛開始可能有一點點不適應，不過久了自然就習慣了。

星座運勢 口罩 土星

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