口罩鬆綁！一張圖曝「12星座不戴口罩的樣子」天秤狂自拍、處女很謹慎

今天(6日)是節氣驚蟄，春雷響萬物動，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這段期間，受到第一凶星「火星」刑「海王」的星相影響，要特別注交通意外、火災及食物中毒，也可能會有詐騙集團跟槍枝持有者被警方大量掃蕩的情形。但驚蟄期間也會為三個星座帶來好運氣，就是只要努力就會比別人更容易被看見，因而帶來高人氣跟財富，邱彥龍老師說，水瓶、雙魚跟牡羊正是驚蟄期間(3/6-3/21)的幸運兒。

2023-03-06 09:10