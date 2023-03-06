唐綺陽星座運勢週報：4星座生涯有重大變化 射手情感需突破挑戰
【唐綺陽星座運勢週報3/6-3/12】
星象影響：土星進雙魚、火冥衝刺中
土星進雙魚，群體共識與集體潛意識為導向，未來兩年半，在無能為力的變化中尋找突破，保持信念很重要，心理學及身心靈相關事務崛起。火冥衝刺中，牡羊、天秤、天蠍、魔羯四個星座，生涯會有重大變化，出現新的想法及心念上的轉變，做出決定、走入下個階段。
12星座個別運勢：
巨蟹：花心思應付不熟悉事務，感情上避免得失心太重
射手：工作卡關要放慢腳步做調整，情感需突破挑戰
魔羯：事業緊鑼密鼓進行中，面對感情的現實層面
雙魚：情緒狀態影響工作，愛情問題可參考家人意見
牡羊：職場避免不當同情，適時幫助對象增加機會
處女：工作上尋找專業人士合作，職場戀情機會高
天秤：事務決策易獨斷獨行，感情穩定有安全感
天蠍：關心晚輩互動良好，面對另一半表現孩子氣
金牛：耐心面對往來溝通，愛情重視價值觀相同
雙子：事業上居主導地位，願意協調增添桃花運
獅子：冷靜選擇務實的事業選項，打扮增加戀愛機會
水瓶：在專業領域發光發熱，感情上避免不解風情
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